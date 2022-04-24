"Дитина-солдат" Путіна загинула в Україні: італійські ЗМІ написали сльозливу статтю про окупанта РФ

Роман Акімов пішов воювати в Україну в 18 років / Фото gornovosti.ru

Італійське видання Today.it опублікувало статтю під назвою "Роман Акімов, путінська "дитина-солдат", вбита в Україні: йому було 18 років" (Roman Akimov, il "soldato bambino" di Putin ucciso in Ucraina: aveva 18 anni").

"Чисте обличчя, більше схоже на дитину, ніж на людину, готову до війни, важка військова шинель і хутряна шапка на голові. Це зображення Романа Акімова, які у нас є. У свої 18 років він став наймолодшим бійцем путінської армії, який загинув у бою в Україні. Він - один з понад двадцяти тисяч загиблих у лавах росіян", - йдеться в статті.

"Його відправили на фронт всього в 18 років. Понівечені останки вдалося ідентифікувати лише за ДНК. Немов у нескінченній спіралі жаху і горя, минуло три тижні, перш ніж батьки, Євгенія та Іван, дізналися про свого сина", - написали журналісти.

Ця стаття привернула увагу користувачів соцмереж, зокрема і Facebook. Ось що вони пишуть:

"Всі діти в світі не зобов'язані бути солдатами. Вони повинні бути дітьми. Це робота, яку вони повинні робити"

"Чому відбувається цей жах? Бідний хлопець. Нехай земля йому буде пухом. Амінь"

"Бідна душа, він точно не хотів цієї війни... Сподіваюся, що карма прийде до кожного і винні заплатять за свої злочини".

Тобто смерть путінського військового викликає співчуття. Користувачі соцмережі навряд чи знають, чим займалася ця "дитина"-окупант в Україні.

Роман Акімов - що про нього відомо

Роман Акімов народився в 2004 році та жив у селищі Шапкіно Єнісейського району. З дитинства він мріяв стати військовим, і через півроку після закінчення школи пішов служити в армію, пише Obozrevatel з посиланням на журналіста Андрія Лучкова.

Акімов одразу ж підписав контракт, і через три місяці його відправили в Україну. Батьки всіляко заохочували сина. Ще зі школи на Романа приміряли образ військового.

Роман Акімов в дитинстві

Акімов служив у Приволзько-Уральському військовому окрузі, куди входять і зенітно-ракетні війська.

Загинув російський окупант біля Харкова. Це українське місто путінська армія два місяці рівняє із землею, вбиваючи мирних жителів. Окупанти щодня обстрілюють житлові квартали, лікарні, школи, дитячі садки.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого. Роман Акімов загинув 17 березня. За цей час контрактник, якого італійські ЗМІ назвали "дитиною", міг принести горе не в одну українську родину. До речі, в Росії Акімова нагородили орденом мужності, посмертно.

Акімова нагородили в РФ ордном мужності / Фото gornovosti.ru

Зазначимо, за офіційними даними на ранок 24 квітня 2022 року, від рук російських окупантів загинули 213 дітей і понад 389 - поранені.

Як повідомляв Главред, в Маріуполі убили Валерія Кірсанова, який у 2015 році наводив російських РСЗВ Град на мікрорайон Східний. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У березні в Чорнобаївці Херсонської області українські захисники ліквідували командувача 8-ю армією Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева.

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