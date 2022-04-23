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У Маріуполі окупанти вбили двох маленьких дівчаток: Ліза і Соня грали в місцевому театрі

23 квітня 2022, 14:08

Єлизавета і Соня виконували роль Люссі у виставі за книгою "Хроніки Нарнії", яка народилася в лондонському метро під час бомбардувань Британії нацистами.

Юні актриси з Маріуполя Єлизавета і Соня
Юні актриси з Маріуполя Єлизавета і Соня загинули внаслідок російських бомбардувань / Фото t.me/andriyshTime

У Маріуполі загинули дві юні актриси міського театру - Єлизавета і Соня. Дівчатка грали в місцевому театрі. Загинули вони внаслідок обстрілів міста російськими загарбниками.

Цю трагічну новину повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, Ліза і Соня виконували роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Шафа" за книгою "Хроніки Нарнії".

Андрющенко зазначив, що ця новина містить сумний символізм, враховуючи, що "Хроніки Нарнії" народилися в лондонському метро під час бомбардувань Великої Британії нацистами.

"Ми дуже співчуваємо родичам і близьким, але ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - додав радник мера Маріуполя.

Раніше Андрющенко заявляв, що російські окупанти "зачищають" завали розбомбленого драматичного театру в Маріуполі. Знайдені тіла загиблих мирних жителів путінські військові упаковують в пластикові мішки та вивозять в село Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

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Як повідомляв Главред, під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув Євген Баль - капітан першого рангу, письменник і журналіст.

Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.

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