У Маріуполі окупанти вбили двох маленьких дівчаток: Ліза і Соня грали в місцевому театрі

Єлизавета і Соня виконували роль Люссі у виставі за книгою "Хроніки Нарнії", яка народилася в лондонському метро під час бомбардувань Британії нацистами.
У Маріуполі загинули дві юні актриси міського театру - Єлизавета і Соня. Дівчатка грали в місцевому театрі. Загинули вони внаслідок обстрілів міста російськими загарбниками.
Цю трагічну новину повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
За його словами, Ліза і Соня виконували роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Шафа" за книгою "Хроніки Нарнії".
Андрющенко зазначив, що ця новина містить сумний символізм, враховуючи, що "Хроніки Нарнії" народилися в лондонському метро під час бомбардувань Великої Британії нацистами.
"Ми дуже співчуваємо родичам і близьким, але ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - додав радник мера Маріуполя.
Раніше Андрющенко заявляв, що російські окупанти "зачищають" завали розбомбленого драматичного театру в Маріуполі. Знайдені тіла загиблих мирних жителів путінські військові упаковують в пластикові мішки та вивозять в село Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.
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Як повідомляв Главред, під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув Євген Баль - капітан першого рангу, письменник і журналіст.
Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.
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