На Парубія робили замах раніше: у Раді прокоментували справу про гучне вбивство

Погрози Андрію Парубію надходили вже давно, повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

https://glavred.net/ukraine/na-parubiya-pokushalis-ranee-v-rade-prokommentirovali-delo-o-gromkom-ubiystve-10694201.html Посилання скопійоване

У Львові застрелили Андрія Парубія / Колаж: Главред, фото: Facebook/oleg.fedonyuk, Pixabay

Головне:

Парубій не значився серед осіб, яким надається державна охорона

Спроби замаху на Парубія почалися у 2014 році

Екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, який загинув 30 серпня, офіційно не значився серед осіб, яким надається державна охорона.

Про це заявили в Управлінні державної охорони (УДО), проте не стали коментувати інформацію про те, що нібито півроку тому він звертався з проханням про захист.

відео дня

Відповідно до закону, право на охорону від держави мають:

голова парламенту, його перший заступник і заступник;

прем'єр-міністр і перший віцепрем'єр;

голови Конституційного та Верховного судів;

міністри закордонних справ і оборони;

генеральний прокурор.

Протягом терміну їхніх повноважень охороною також забезпечуються члени їхніх сімей (у разі спільного проживання або супроводу). Після закінчення повноважень держохорона може зберігатися ще на рік - якщо проти особи не винесено обвинувальний вирок.

В УДО підкреслюють, що діють винятково в межах законодавства.

Спроби замаху на Парубія: що відомо

Про те, що погрози Парубію надходили вже давно повідомив в ефірі 24 Каналу нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. Спроби замаху на нього почалися 2014 року, каже нардеп. За його словами, Парубій ще за часів Революції Гідності очолював ініціативу "Євронаступ", яка домагалася підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Відтоді, за словами Юрчишина, Парубій перебував під пильною увагою російських спецслужб, особливо після активної участі в просуванні закону про державну мову. За словами його соратників, близько півроку тому було ухвалено рішення не надавати йому охорону. Він вільно і без супроводу пересувався містом.

Що чекає на вбивцю Парубія: думка експерта

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак поділився своїми роздумами про можливу долю людини, причетної до вбивства Андрія Парубія.

На його думку, можливі два сценарії:

Перший варіант: злочинець міг сховатися на околиці Львова - у квартирі чи приватному будинку без доступу до інтернету. Там він, імовірно, просто переховується, практично не покидаючи притулок, обмежуючись мінімальними діями - як-от пити чай і їсти печиво. Мета такої поведінки - перечекати, доки ажіотаж вщухне, щоб потім спробувати покинути місто або країну.

Другий варіант: кілера могли усунути одразу ж після виконання завдання, щоб повністю приховати сліди й уникнути його затримання. Ступак підкреслив, що обидва варіанти виглядають цілком імовірними в цій ситуації.

Як повідомляв Главред, у Львові раніше був застрелений колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій. За даними джерел, нападник був замаскований під кур'єра Glovo, стріляв 8 разів і зник на електровелосипеді.

Як писав Главред, 10 липня в Києві в результаті збройного нападу загинув полковник СБУ Іван Вороніч. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ - замах на життя правоохоронця.

Убивство сталося в Голосіївському районі столиці - тіло з вогнепальними пораненнями знайшли біля під'їзду. Розвідник Роман Червінський повідомив, що це було замовне вбивство "ворожим кілером".

Більше новин:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред