У Львові вбили відомого громадського та політичного діяча: ЗМІ назвали ім'я

Близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова.
Сьогодні, 30 серпня, у Львові близько опівдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
У Нацполіції повідомили, що жертвою став громадський і політичний діяч. Суспільне з посиланням на джерело стверджує, що мова йде про колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.
Новина доповнюється...
