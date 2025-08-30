У Львові вбили відомого громадського та політичного діяча: ЗМІ назвали ім'я

Близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова.

Що відомо про вбивство у Львові / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Сьогодні, 30 серпня, у Львові близько опівдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

У Нацполіції повідомили, що жертвою став громадський і політичний діяч. Суспільне з посиланням на джерело стверджує, що мова йде про колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Новина доповнюється...

