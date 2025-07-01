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Дрони СБУ вдарили по ключовому заводу РФ: ЗМІ повідомили про можливі збитки

Анна Косик
1 липня 2025, 14:07
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Можливості росіян продовжувати війну проти України послаблено.
Завод Купол
Що могли уразити дрони в Іжевську / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне:

  • Дрони атакували російський Іжевськ
  • У місті уражено важливий для армії РФ завод
  • На території підприємства спалахнула пожежа

1 липня в Іжевську, що в країні-агресорці Росії, прогриміли вибухи. Про це повідомив очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Він натякнув на можливий удар по місцевому електромеханічному заводу "Купол" - одному з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛа "Гарпія-А1" для армії РФ.

відео дня
Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків удару по заводу РФ:

Про удар по Іжевську згодом заговорила і влада РФ. Як написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, голова регіону Удмуртія Олександр Бречалов повідомив про удар по одному з підприємств республіки, але не уточнив його назву.

Вже згодом джерела СБУ підтвердили "Радіо Свобода", що дрони уразили завод "Купол", який знаходиться на відстані 1300 кілометрів від кордонів з Україною.

"Це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" і "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об’єкт російського військово-промислового комплексу. Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа", – йдеться у повідомленні.

Дрони СБУ вдарили по ключовому заводу РФ: ЗМІ повідомили про можливі збитки
ЗРК Тор / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше Сили оборони України завдали успішного удару по російському військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, знищивши щонайменше два багатоцільові винищувачі Су-34.

Напередодні підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали поразки по складах боєприпасів армії країни-агресора РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що 28 червня, у День Конституції України у Брянську, що в країні-агресорці Росії, були атаковані військові об'єкти. Джерела в ГУР повідомили ЗМІ, що внаслідок атаки були уражені об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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