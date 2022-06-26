На Херсонщині окупанти влаштували стрілянину по своїх же, щоб швидше втекти до Росії

Окупанти стріляють у своїх же, щоб швидше втекти до Росії/ Reuters, Радіо Свобода

Російські окупанти стріляють у своїх же в Херсонській області, щоб швидше втекти додому від участі у війні проти України. До того ж, місцеві колаборанти бояться українських партизанів і у зв'язку з цим посилюють свою охорону. Про це повідомляє ОК "Південь".

Колаборанти з Херсонщини готуються до втечі в окупований Крим.

"На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються бити один по одному, щоб швидше ушитися із зони активних дій і "списати" поразки колег на українських військових, — йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Херсонській області

В Американському інституті вивчення війни зробили прогноз, згідно з яким контратаки армії України будуть все сильніше загрожувати російським військам в Херсонській області. Загарбникам вже доводиться утримувати свої позиції вздовж південної осі.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ВСУ звільнили Киселівку. Українські війська знаходиться приблизно в 15 км від захопленого росіянами Херсона.

Речник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила успішне просування української армії в Херсонській області. Російських окупантів відтісняють з другого і третього оборонних рубежів. Докладні відомості з'являться після того, як ЗСУ закріпляться на своїх нових позиціях.

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