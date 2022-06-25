Падають ногами вгору і чекають кулі від ЗСУ: українці розповіли про дурість окупантів у Херсоні

Українські воїни розповіли про нову дурість окупантів у Херсоні / ua.depositphotos.com

Російські окупанти в тимчасово захопленому ними Херсоні дуже деморалізовані і постійно придумують способи обгрунтованого повернення в Росію ‒ один дурніший іншого. Про це розповів Владислав Назаров-офіційний спікер Оперативного командування "Південь".

"Вибиті з укріплених позицій окупанти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а поглиблення до півметра, укладаються у них на спину, піднімають ноги, і чекають легкого поранення. Налякані втратами керівного і рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, намагаються евакуюватися з Херсона пораненими", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

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