"Ми зменшимо втрати на полі бою": Зеленський - про боротьбу з Путіним

Президент України заявив, що Путін не зупиниться на полі бою навіть після ймовірного захоплення України, він просуватиметься далі.

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Зеленський назвав спосіб боротьби з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Російський диктатор Володимир Путін навіть не припиняє зупинятися у війні, яку він розв'язав проти України. Він тримається за війну, бо це єдиний спосіб втриматися за владу та вижити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

У планах диктатора захоплення не лише України, а й інших країн, каже Зеленський.

"Що буде далі робити Путін? Не буде зупинятися. Чи можна його зупинити? Треба, бо піде далі. А куди піде, на які держави - не хочу просто повторюватися. Усі вчилися у школах, подивитися географію, побачити, хто був частиною цього СРСР. Він буде іти до кінця, бо не хоче позбутися того життя, яке має. А це життя в Кремлі", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що російський диктатор живе в інформаційному акваріумі, який створили його спецслужби. Путін вірить у те, що йому вдасться розколоти Захід. Україні та партнерам слід об'єднатися та побороти Путіна, щоб не дати йому стати сильнішим.

"Як тільки вийде побороти Путіна політично, ми зменшимо втрати на полі бою", - додав президент.

Криза в Росії та розпад держави - останні новини

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Згідно з прогнозом Подоляка, на країну-агресора РФ уже найближчими місяцями чекає серйозне внутрішнє протистояння.

У 2023 році тодішній секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що розпад Росії вже розпочався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, у РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

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