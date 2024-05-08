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На фронті зараз одна з найбільш загрозливих ситуацій: Жорін - про плани РФ

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2024, 21:38
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Російські окупанти готують до нового наступу і, ймовірно, що вони хочуть атакувати Харків.
ВСУ, российские оккупанты
В Україні одна з найбільш загрозливих ситуацій / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

На українському фронті спостерігається одна з найбільш загрозливих ситуацій з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Російські окупанти готуються до нового наступу. Точці сценарії, розвитку яких хочуть домогтися ворожі солдати, поки невідомі. Водночас Жорін не виключає, що РФ хоче атакувати Харків.

"Ми не знаємо точних сценаріїв - Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються. Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась", - написав Жорін.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Можлива атака РФ на Харків або Суми

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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