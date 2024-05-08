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РФ відновила активні штурми: що відомо про можливий наступ на Суми та Харків

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2024, 18:38
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Російські окупанти створюють угрупування військ у Курській області.
ВСУ
Російські окупанти можуть піти у наступ на Суми та Харків / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти можуть піти у новий наступ на півночі країни. Вони вже створюють угрупування військ у Курській області. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що ворог відновив активні штурмові дії на східному напрямку Харківської області. Водночас в окупантів нема успіхів.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - додав Синєгубов.

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Голова ОВА додав, що влада вже розробила план ймовірної евакуації жителів Харкова.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ на Суми - що кажуть в ОВА

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх провів засідання Ради оборони області. Він зазначив, що на кордоні з Сумської областю поки не спостерігається збільшення ударних груп військ російських окупантів. Українські військові перебувають у повній бойовій готовності.

Водночас у Сумській області планують посилити оборонні рубежі навколо багатьох населених пунктів.

"З метою збереження життя населення, яке знаходиться в 5-10 кілометровій зоні від лінії зіткнення від можливих дій диверсійних груп противника, артилерійських та авіаційних обстрілів, рекомендується евакуювати людей до безпечних підготовлених місць відповідно до планів евакуації громад Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів", - йдеться у повідомленні.

Можлива атака РФ на Харків або Суми

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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