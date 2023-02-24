На Донбасі спортсмен і боєць ЗСУ загинув у бою з танком, рятуючи поранених побратимів

Майстер гирьового спорту Віктор Котелевець пішов захищати українську землю 3 грудня 2022 року заради своєї родини та, особливо, свого трирічного сина.

На Донбасі в нерівному бою з танком загинув спортсмен і боєць ЗСУ / фото ua.depositphotos.com

28-річний боєць ЗСУ та майстер гирьового спорту Віктор Котелевець, родом з Полтави, загинув на Донбасі - після танкового обстрілу російських окупантів. Про це в коментарі "Суспільне" розповіла приятелька Котелевця Оксана Гальченко.

"Він пішов добровольцем. У Полтаві був підприємцем. Вирішив, що потрібно піти захищати нашу землю, тому що у нього маленький, трирічний син, і дружина", – сказала вона.

Віктор був, до війни займався спортом, ставав призером всеукраїнських змагань з гирьового спорту. Також розвивав свій невеликий бізнес.

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У ЗСУ Віктор служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді десантно-штурмових військ. І був механіком-водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.

У Луганській області 6 лютого позицію підрозділу, в якому служив Котелевець, почав розстрілювати танк. Далі версії знайомих і близьких бійця дещо різняться. Одні кажуть, що він намагався затягнути до себе в окоп двох поранених побратимів і не встиг вчасно сховатися від обстрілу.

Інші джерела кажуть, що Котелевець встиг евакуювати поранених побратимів, а потім повернувся на позицію, де і загинув у нерівному бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боротьбі за свободу і незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Роман родом з міста Коломия Івано-Франківської області.

До того стало відомо, що в боях за Україну загинув молодий український біолог і військовий Біжан Шаропов. Він вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Крапку в трагічній історії поставив аналіз ДНК.

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