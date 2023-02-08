На війні загинув молодий український вчений: його вважали зниклим безвісти з квітня

Лише через багато місяців стало відомо, що молодий український біолог загинув у боях за Україну. Крапку в трагічній історії поставив аналіз ДНК.

На війні загинув молодий український вчений Біжан Шаропов/ Facebook

У боях за Україну загинув молодий український біолог і військовий Біжан Шаропов. Він вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року.

Його загибель підтвердили в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. У закладі наголосили, що він був сміливою і життєрадісною людиною.

"Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих науковців, науковий співробітник, захисник, хлопець, син. Співчуття рідним та колегам. Це непоправна втрата для всього колективу та близьких. Спочивай з миром", – зазначає колектив інституту.

Біжан був активним учасником Революції Гідності, а в 2014-2015 роках воював у батальйоні "Айдар". Він уже встиг досягнути успіхів у науковій сфері, захистив кандидатську з біології і почав викладати.

Коли почалася повномасштабна війна, він не зміг стояти осторонь, і повернувся в армію. З квітня Біжан Шаропов вважався зниклим безвісти. Крапку у цій трагічній історії поставив аналіз ДНК.

Біжан Шаропов/ Facebook Антон Сененко

Друзі у соцмережах написали свої теплі спогади про Біжана. Усі згадують його як неймовірно теплу і душевну людину, дякують за спільні спогади і моменти, які вони пережили разом.

"Біжан Шаропов був неймовірним. На нашу першу зустріч він спізнився на чотири години і ще втратив телефон. І я дуже вдячна, що його зустріла. За безліч лекцій. За нашу поїздку до Львова. За те, що переносив мене на руках через калюжі. За квіти та за незліченну кількість цигарок, які я в нього стріляла", – згадує у соцмережах Настя Тохтамиш.

Друг Біжана і вчений Антон Сененко зазначає, що загиблий захисник так вмів зацікавити розповідями аудиторію, що його слухали навіть діти.

"Поки наукові популяризатори з академічними виразами облич розповідали цивільним про свої дослідження, ти на демонстраціях корчив такі гримаси і вживав такі інтонації, що всі діти навколо неодмінно намагалися послухати твої розповіді про те, як з дослідницькою метою тоненько шинкувати мізки. Біжан, якби мені було 9 і я потрапив до тебе на лекцію, я б теж пішов у фізіологи, а не фізики", – пише Сененко.

Раніше повідомлялося, що у боях за свободу України 4 січня трагічно загинув 32-річний захисник Павло Причепа. Герой загинув у кривавій боротьбі під Соледаром. У воїна залишилася вагітна дружина та двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк розповіла трагічну історію про свою подругу, коханий якої зробив їй пропозицію і загинув у бою. 22 січня захисник зробив своїй коханій пропозицію про одруження, а через два дні був убитий російськими окупантами.

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