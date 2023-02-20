Байден "зламав" промову Путіна: експерт сказав, про що заявить диктатор РФ 21 лютого

Диктатору РФ доведеться переписувати своє звернення за добу до нього через несподіваний візит американського президента в Україну.

Диктатору РФ доведеться переписувати заплановане звернення за добу через несподіваний візит Байдена в Україну/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін планує виступити зі зверненням до Федеральних зборів Росії у вівторок, 21 лютого. Але несподіваний візит до Києва президента США Джо Байдена 20 лютого ламає запланований Путіним "каркас" цієї промови і її ціль.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю ТСН.ua. Він зазначає, що візит до України американського президента зламав усі наративи, які повинен був озвучити диктатор РФ під час запланованої промови.

"Візит Байдена до України перетасував усі карти Путіну та зламав усі наративи російської пропаганди, які вони цього тижня намагалися просувати. Тому зараз у терміновому порядку Путіна будуть перебудовувати програму", – прогнозує експерт.

відео дня

На думку Світана, російський диктатор першочергово заявить, що необхідно продовжувати так звану "спецоперацію". Він наголошуватиме на необхідності окупантам воювати далі, посилаючись на те, що "країни НАТО продовжують об'єднуватися у боротьбі проти Путіна".

Крім цього, за словами полковник запасу ЗСУ, глава Кремля намагатиметься підняти бойових дух серед населення.

Президент США приїхав з візитом до Києва

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

У той же час стало відомо, що США перед візитом Байдена до України зв’язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про запланований візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" і не спричинити зіткнення двох ядерних держав.

Вас також може зацікавити: