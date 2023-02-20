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Говорили про наступні місяці на фронті: у Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським

20 лютого 2023, 19:39
Про можливість надання винищувачів F-16 Салліван відповів нечітко. Натомість зазначив, що Байден ставиться до візиту в Україну як до особливої місії.
Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
У Байдена повідомили деталі переговорів із Зеленським/ Офіс президента України, УНІАН

Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 20 лютого обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою.

При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використати час, проведений у Києві, адже цей час був обмежений. Деталі переговорів лідерів двох держав повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

"(Байден та Зеленський – ред.) приділили час обговоренню майбутніх місяців з погляду поля бою та того, які можливості необхідні Україні для досягнення успіху на полі бою… Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, гуманітарній сфері та економічній підтримці. Вони також говорили про політичну сторону цього питання", – розповів Салліван.

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У той же час радник американського президента зазначив, що Байден вважає візит до України дуже важливим моментом і особливою місією, яку він повинен виконати.

При цьому на питання про можливість надання Україні американських винищувачів Салліван відповів нечітко.

"Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися у пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся", – сказав він.

Президент США приїхав з візитом до Києва

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

У той же час стало відомо, що США перед візитом Байдена до України зв’язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про запланований візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" і не спричинити зіткнення двох ядерних держав.

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