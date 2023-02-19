Захищав Україну ще з часів АТО: під Бахмутом загинув відомий український гандболіст

У боротьбі за свободу та незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут.
Як повідомляє пресслужба Федерації гандболу України, 28 лютого Роману мало виповнитися 48 років. Воїн захищав нашу країну від російських загарбників ще з часів АТО.
Роман родом із міста Коломия Івано-Франківської області. У минулому він виступав за гандбольні клуби "СКА-Львів" (1995-2003, 2005-2012) та "Енергетик" Нетішин (2003-2005). У 1995-му та 1996-му роках він брав участь у єврокубкових турнірах, а також ставав срібним призером Спартакіади України 1995 року.
"Рома був найвеселішим гравцем команди, його всі любили… Він назавжди залишиться для нас "Ромою", "Ромцею", "Ромахою". Найбільше він не любив програвати і на ігри завжди виходив тільки, щоб перемогти", - розповів про загиблого його колишній одноклубник зі "СКА-Львів" Валерій Мельник.
Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.
Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".
Окрім того, у боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.
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