Захищав Україну ще з часів АТО: під Бахмутом загинув відомий український гандболіст

Війна з російськими окупантами забрала життя ще одного представника української спортивної спільноти.

Під Бахмутом загинув відомий український гандболіст Роман Пронюк / Федерація гандболу України

У боротьбі за свободу та незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут.

Як повідомляє пресслужба Федерації гандболу України, 28 лютого Роману мало виповнитися 48 років. Воїн захищав нашу країну від російських загарбників ще з часів АТО.

Роман родом із міста Коломия Івано-Франківської області. У минулому він виступав за гандбольні клуби "СКА-Львів" (1995-2003, 2005-2012) та "Енергетик" Нетішин (2003-2005). У 1995-му та 1996-му роках він брав участь у єврокубкових турнірах, а також ставав срібним призером Спартакіади України 1995 року.

відео дня

"Рома був найвеселішим гравцем команди, його всі любили… Він назавжди залишиться для нас "Ромою", "Ромцею", "Ромахою". Найбільше він не любив програвати і на ігри завжди виходив тільки, щоб перемогти", - розповів про загиблого його колишній одноклубник зі "СКА-Львів" Валерій Мельник.

Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

Більше новин про загиблих героїв України: