У бою з окупантами загинув снайпер ЗСУ, який пройшов навчання в Британії

Він до кінця виконав свій обов’язок воїна-десантника. У героя залишилися дружина і дитина.

Загиблий воїн Денис Морар/ Facebook, ua.depositphotos.com

У бою з російськими загарбниками загинув український воїн, стрілець-снайпер 81-ї аеромобільної бригади Денис Морар.

Боєць загинув біля села Діброва Луганської області. Про це повідомив голова Богородчанської громади на Івано-Франківщині Ростислав Заремба у Facebook.

"На жаль, з полів жорстких боїв з ворогом знову надходять важкі трагічні звістки про втрати у лавах наших захисників. 16 лютого 2023 року у бою біля с. Діброва Луганської області загинув стрілець-снайпер 81-ї Аеромобільної Бригади Морар Денис Михайлович, 1989 р.н.", – написав він.

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Голова громади розповів, що боєць був родом з Одеської області, але знайшов свою долю у Богородчанах Івано-Франківської області, і саме там разом з дружиною Ольгою виховував сина.

3 серпня Денис Морар вступив до лав ЗСУ і пройшов спеціальну підготовку у Великій Британії. Після цього він захищав рідну країну на найвідповідальніших ділянках фронту.

"Загинув у бою, з честю і до кінця виконавши обов’язок воїна-десантника", – додав Заремба.

У бою з окупантами загинув снайпер ЗСУ Денис Морар/ Facebook

Раніше повідомлялося, що у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Роман родом із міста Коломия Івано-Франківської області.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув молодий український біолог і військовий Біжан Шаропов. Він вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Крапку в трагічній історії поставив аналіз ДНК.

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