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"Зараз потрібна максимальна мобілізація": Кулеба заявив, що Україна готується до великої битви

20 лютого 2023, 20:20
Глава МЗС підкреслив, що зустріч лідерів країн східного флангу НАТО може призвести до ухвалення додаткових рішень щодо підтримки України.
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що Україна готується до великої битви / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до важливого протистояння на дипломатичному та військовому фронтах, тому нашій країні потрібна максимальна підтримка від союзників. Про це глава української дипломатії розповів в ефірі національного телемарафону.

Як зазначив Кулеба, зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка відбудеться найближчим часом у Польщі, може призвести до ухвалення додаткових рішень щодо підтримки України.

"Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні", - наголосив очільник МЗС.

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Росія пішла в новий наступ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках.

Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

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війна в Україні Дмитро Кулеба війна Росії та України
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