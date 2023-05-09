На Донбасі загинув співробітник Офісу президента - Єрмак

Як повідомив Андрій Єрмак, він працював головним консультантом директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

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Офіс президента, Андрій Єрмак / Коллаж Главред, фото president.gov.ua. Вікіпедія

На Донбасі на передових позиціях загинув співробітник Офісу президента.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, загинув Олексій Титаренко.

"Він працював головним консультантом директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним і близьким! Україна завжди пам'ятатиме героїв!",- написав Андрій Єрмак у соцмережі.

відео дня

Як повідомляв Главред, в боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Йому було 27 років.

В боях за Бахмут загинув український режисер і керівник дитячого театру "Казка". Про його смерть повідомив його близький друг Юрій нехода.

У боях за Бахмут загинув 21-річний Данило Денисевич. У мирному житті захисник України був творчою особистістю, навчався на режисера і мріяв знімати кіно.

Дивіться відео, чому загинув міністр МВС України Денис Монастирський.

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