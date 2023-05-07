Окупанти в Бахмуті вбили молодого українського режисера

За день до початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ Данило Денисевич разом з батьком записався до військкомату.

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Данило Денисевич загинув у боях за Бахмут / Фото t.me/Tsaplienko

У боях за Бахмут загинув 21-річний Данило Денисевич (позивний "Дозор"). У мирному житті захисник України був творчою особистістю, навчався на режисера і мріяв знімати кіно.

Трагічну новину повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Під Бахмутом загинув Данило "Дозор" Денисевич, якому виповнився всього 21 рік. Талановитий хлопець з художньої родини Денисевичів з Хотова", - написав Цаплієнко.

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Ще за день до початку повномасштабної війни Данило разом з батьком записався до військкомату. Спочатку захисники були в Голосіївському ТРО, згодом поїхали захищати свою країну на сході.

"Навчався на режисера. Мріяв знімати кіно. Ще будучи юнаком, 5 років тому, створив дуже глибокий філософський короткометражний фільм "Народження", - додав Цаплієнко.

Як повідомляв Главред, в боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

Крім того, в боях за Україну загинув Олег Поповичук, який був одним із засновників розвитку хортингу в Київській області. Йому був 41 рік.

До 2016 року Олег Поповичук очолював Київську обласну федерацію хортингу. Завдяки йому виросла чимала плеяда спортсменів.

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