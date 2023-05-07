УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти в Бахмуті вбили молодого українського режисера

Анна Ярославська
7 травня 2023, 14:57 оновлено 7 травня, 15:00
168
За день до початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ Данило Денисевич разом з батьком записався до військкомату.
Данило Денисевич
Данило Денисевич загинув у боях за Бахмут / Фото t.me/Tsaplienko

У боях за Бахмут загинув 21-річний Данило Денисевич (позивний "Дозор"). У мирному житті захисник України був творчою особистістю, навчався на режисера і мріяв знімати кіно.

Трагічну новину повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Під Бахмутом загинув Данило "Дозор" Денисевич, якому виповнився всього 21 рік. Талановитий хлопець з художньої родини Денисевичів з Хотова", - написав Цаплієнко.

відео дня

Ще за день до початку повномасштабної війни Данило разом з батьком записався до військкомату. Спочатку захисники були в Голосіївському ТРО, згодом поїхали захищати свою країну на сході.

"Навчався на режисера. Мріяв знімати кіно. Ще будучи юнаком, 5 років тому, створив дуже глибокий філософський короткометражний фільм "Народження", - додав Цаплієнко.

Як повідомляв Главред, в боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

Крім того, в боях за Україну загинув Олег Поповичук, який був одним із засновників розвитку хортингу в Київській області. Йому був 41 рік.

До 2016 року Олег Поповичук очолював Київську обласну федерацію хортингу. Завдяки йому виросла чимала плеяда спортсменів.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут новини України новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ посилила штурм Бахмута: Сирський розповів, що "було ухвалено оперативні рішення"

РФ посилила штурм Бахмута: Сирський розповів, що "було ухвалено оперативні рішення"

16:19 Україна
У Зеленського прокоментували перепалку між Пригожиним і МО Росії

У Зеленського прокоментували перепалку між Пригожиним і МО Росії

16:19 Україна
"Катастрофа для Росії відбувається зараз, але найгірше попереду": Данілов анонсував крах РФ

"Катастрофа для Росії відбувається зараз, але найгірше попереду": Данілов анонсував крах РФ

13:36 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:19

РФ посилила штурм Бахмута: Сирський розповів, що "було ухвалено оперативні рішення"

16:19

У Зеленського прокоментували перепалку між Пригожиним і МО Росії

16:04

Бабусина заливка творить дива: як приготувати соковите та ніжне м'ясо за 5 хвилин - шалений секретВідео

15:38

4 знаки зодіаку, яким в травні гроші будуть сипатися прямо в руки: щасливчики місяцяВідео

15:16

Загадка, яка під силу лише одиницям: потрібно за 10 секунд знайти "дивних тварин" на малюнку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:57

Окупанти в Бахмуті вбили молодого українського режисера

14:46

"Корисні ідіоти" в ЄС: угорські друзі Путіна відмивають брудні гроші РФ – ПономарьовВідео

14:29

"РФ накопичує ракети": Буданов сказав, коли окупанти планують масовано вдарити по Україні

14:17

"Налякала їжачка...": Симоньян погрожує покинути Росію, якщо там приймуть Пугачову

Реклама
14:13

Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" у Міноборони РФ пообіцяли боєприпаси і Суровікіна в підручні

13:38

"Народна принцеса": Меган Маркл помітили в натовпі на коронації Чарльза IIIВідео

13:36

"Катастрофа для Росії відбувається зараз, але найгірше попереду": Данілов анонсував крах РФВідео

13:12

"Вже всі про це говорять": Буданов розповів про серйозну хворобу ПутінаВідео

13:06

Чи завжди посуд б’ється на щастя: коли розбиті тарілки і чашки можуть віщувати біду

12:57

Що робили 8 травня, що гроші в будинок весь рік магнітом притягувалися: прикмети і заборониВідео

12:43

"Тішитися рано": у ЗСУ розповіли деталі збиття ракети "Кинжал" біля Києва із ЗРК Patriot

12:28

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть зайву букву за 10 секунд

12:21

У боях за Україну загинув один із засновників хортингу на Київщині

12:06

"Я тобі по поняттями кажу, дон": Кадиров накричав на Пригожина через здачу БахмутаВідео

12:05

Найсмачніший шашлик в духовці: як приготувати соковите м'ясо без шампурівВідео

Реклама
11:44

На 9 травня Росія може готувати провокації в Україні та Білорусі - ГУР

11:35

Щоб страва не була "гумовою": як правильно солити м'ясо – 3 правила досвідчених господинь

11:29

Не встигнете подавати на стіл: супер смачна закуска за 1 хвилину, яку змітають завжди - рецептВідео

10:47

Невпізнанна: Корольова "вигуляла" пухкі бульдожі щоки на похоронах Юдашкіна

10:40

РФ завдала ракетного удару по Балаклії: через атаку росіян постраждали 5 осіб

10:31

Коли відступить похолодання і в Україну прийде справжнє тепло - прогноз погоди на травень 2023

10:28

Загадка з підступом: потрібно за 10 секунд знайти корову, яка відрізняється від інших

10:28

Що потрібно зробити 7 травня, щоб весь рік проблем з грошима не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

10:03

Бахмут уже не потрібен: Пригожин розкотив губу на захоплення інших 4-х міст УкраїниВідео

09:44

Пригожин вирішив помінятися місцями з Кадировим у Бахмуті, щоб "підставити" Міноборони РФ - ISW

09:01

Україна побоюється, що контрнаступ може не виправдати очікувань партнерів – The Washington Post

09:00

Дрони над Кремлем: це тільки початокПогляд

08:52

Дивовижний психологічний тест: улюблена пора року розкриє таємниці вашої особистості

08:45

У Бахмуті загинув американський ветеран Крістофер Кемпбелл - наречений дочки режисера Саніна

07:49

Вночі у низці міст окупованого Криму пролунали вибухи: що відомоВідео

07:30

Астролог Влад Росс передбачив близьку смерть Путіна: до кінця президентського терміну не дотягнеВідео

06:50

НАТО після війни нам все дасть... Чи ні?Погляд

04:30

Як назавжди позбутися кульбаб: найкорисніші поради для садівників

03:03

Для чого азіати відрощують величезний ніготь на мізинці, а решта світу повторює за ними

02:20

Якщо полиці тріщать по швах: 12 способів, як розмістити речі у шафі, коли мало місця

Реклама
01:30

Що робити якщо сало не жується: спритний трюк, про який знають лише одиниці

00:05

"Не можемо спростувати": СБУ розповіла про свою причетність до замаху на Прилєпіна

06 травня, субота
23:20

"Це давня угорська земля": Орбан оскандалився після "привласнення" ЗакарпаттяВідео

22:40

"Це все інсценування": у Зеленського прокоментували підрив автомобіля ПрилєпінаВідео

22:03

Які прилади "мотають" лічильник у режимі очікування найсильніше

21:13

"Евакуація" проходить занадто швидко: окупанти можуть готувати провокації на Запоріжжі - Федоров

21:06

Жінка показала приховану функцію ручки всередині автомобіля: відео стало вірусним в мережі

19:59

Тариф на електроенергію в Україні може зрости майже в два рази: в чому причина

19:51

"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у БахмутіВідео

19:38

"Важко зрозуміти, як Путін це переживе": Україна може взяти війська РФ у заручники в Криму – ФукуямаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти