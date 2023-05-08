У боях за Бахмут загинув український режисер та керівник дитячого театру "Казка"

Скромний захисник Дмитро Кравець не вважав себе воїном, але не побоявся відстоювати честь України на полі брані.

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Під Бахмутом загинув Дмитро Кравець / Facebook Юрій Нехода , pexels.com

Український режисер, письменник і керівник харківського дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець помер на передовій - він брав участь у боях за Бахмут. Про його смерть повідомив його близький друг Юрій Нехода на своїй сторінці в Facebook.

"У найгарячіших боях за Бахмут, захищаючи Україну, загинув наш побратим, боєць "Легіону Свободи", харківський свободівець Дмитро Кравець. ... Позиція і переконання Дмитра, завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння. Вмотивований ідеями Нації, соціальної і національної справедливості, віри і любові до дітей, сім'ї і України, став на захист цих цінностей зі зброєю в руках", - повідомляє Нехода.

Також він згадав останню розмову з українським героєм - Дмитро був дуже скромним, і сказав Юрію: "Я не воїн, можу лише допомогати побратимам, мотивувати їх та підтримувати".

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Відомо, що у загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей.

Юрій Нехода зазначає, що Дмитро Кравець відрізнявся високою працездатністю, завжди був готовий до будь-якої допомоги, і не побоявся захищати Україну від країни-окупанта зі зброєю в руках.

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

Також повідомлялося про загибель молодого українського актора Антона Прасоленка на фронті - артист отримав на передовій не сумісне з життям поранення. Він брав участь у боях на Сході, хоча і не був професійним військовим.

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