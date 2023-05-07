У боях за Україну загинув один із засновників хортингу на Київщині

До 2016 року Олег Поповичук очолював Київську обласну федерацію хортингу. Завдяки йому виросла чимала плеяда спортсменів.

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Олег Поповичук загинув, захищаючи Україну, на 42-му році життя / Фото facebook.com/UkranianHortingFederation

У боях за Україну загинув Олег Поповичук, який був одним із засновників розвитку хортингу в Київській області. Йому був 41 рік.

До 2016 року Олег Поповичук очолював Київську обласну федерацію хортингу. Завдяки йому зросла чимала плеяда спортсменів.

"Від усіх членів Федерації висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Олега! Він назавжди залишається в наших серцях і в пам'яті", - йдеться у некролозі на сторінці організації в Facebook.

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Деталі загибелі захисника України не повідомляються.

Довідка. Хортинг - це сучасне українське бойове мистецтво, створене в нашій країні, з універсальним набором ударів та прийомів, максимально наближене до змішаних єдиноборств ММА.

Як повідомляв Главред, в боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

Також у боях з окупантами країни-агресора Росії загинув воїн Збройних сил України В'ячеслав Хохлюк. Рік тому він одружився з Анастасією Мохіною, дівчиною, з якою він на той момент разом служив в 112-й бригаді територіальної оборони Києва. Їхні весільні фотографії потрапили в соціальні мережі та публікувалися навіть в британському виданні The Times.

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