Евакуював поранених: під Бахмутом від російського снаряду загинув військовий медик

На фронті загинув військовий медик Тарас Баран із Львівщини, який з 2014 року боронив українську землю.

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На війні загинув 37-річний військовий медик / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/gluhova.irina.kr

Капітан медичної служби Тарас Баран загинув на Бахмутському напрямку від поранення, яке було несумісне з його життям. Захиснику було лише 37 років. Він був родом із Львівської області.

Після початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала країна-агресорка Росія, Тарас Баран був капітаном медичної служби поблизу Бахмута Донецької області.

"Загинув на евакуації поранених від прямого влучання російського снаряда. Велика втрата, дуже боляче. Ти стількох врятував, а ми не змогли тебе врятувати. Біль",– написала на сторінці у Facebook побратим захисника Владислава Матюш.

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Відомо, що раніше Тарас Баран працював лікарем-гінекологом у лікарні та пологовому. Чоловік був учасником АТО з 2014 року.

​"Друже, ти міг би надалі допомагати з’являтися на світ маленьким українцям, бути у своєму кабінеті лікаря гінеколога і займатися здоров’ям жінок. Ти обрав шлях воїна, за тобою сотні врятованих житів, ти був у всіх найгарячіших точках сходу нашої багатостраждальної країни, з 14-го року рятував наших бійців", - написала на своїй сторінці у Facebook товаришка медика Ірина Глухова-Поліщук.

Тарас Баран загинув під Бахмутом/ фото: facebook.com/gluhova.irina.kr

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