Сім вантажівок з БК та два автомобілі охорони злетіли в повітря біля кордону з РФ: кадри спецоперації ЗСУ

Знищена колона російської техніки / скріншот

У Харківській області бійці ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації ворожої техніки та особового складу.

Недалеко від українсько-російського кордону захисники із загону ССО "Азов" Харків знищили 7 вантажівок, в яких ворог перевозив боєкомплект, і два автомобілі, що супроводжували колону з БК, повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"Ще одна успішна спецоперація ССО "Азов" Харків. Впритул до російського кордону в тилу ворога знищили сім вантажівок з боєкомплектом і два авто охорони. І маскування не допомогло", - написав Білецький.

На опублікованих кадрах видно, що ворожу колону окупанти намагалися замаскувати, але це їх не врятувало. Для перевезення боєприпасів загарбники використовували цивільні автомобілі і маскувалися за допомогою сільгосптехніки.

Колону з БК знищили точними ударами артилеристи підрозділу "Азов" Харків.

Нагадаємо, Російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати поїзд від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк" Азов " терористичною організацією і заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило в закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

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