Окупантам вліпили догану за те, що вони у вантажівці підірвалися на міні і зіпсували техніку

Вантажівка, цимбалюк / Колаж фото УНІАН та Вікіпедія

Російські окупанти отримали від свого командування сувору догану ‒ за те, що зіпсували вантажний автомобіль "Урал-4320", коли їхали на ньому і підірвалися на міні. Про це розповів у своєму Telegram-каналі український журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування ЗС РФ не цікавить життя і здоров'я військовослужбовців, інша справа - техніка. Військовослужбовці Східного військового округу під час пересування на автомобілі Урал-4320 по території України наїхали на міну, в результаті чого 5 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Однак командування округу, замість турботи про своїх підлеглих, оголосило догани водіям і старшому машині за упущення по службі, що виразилися в результаті втрати Урал-4320", — написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що журналіст Роман Цимбалюк заявляв-російські окупанти продовжують нести високі втрати в результаті боїв зі Збройними силами України.

У зв'язку з цим в ході штурмових дій позицій ЗСУ 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат.

"Однією з причин чому спецназ виконує завдання піхоти – це погана підготовка особового складу мотострілецьких підрозділів", - написав Цимбалюк.

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