Не довезли крадене: у Криму розбилася вантажівка із зерном з України

ДТП в Криму

У захопленому РФ Севастополі сталася смертельна ДТП за участю вантажівки з причепом, яка перевозила зерно, ймовірно вкрадене окупантами РФ в Україні.

Причиною стала відмова гальм вантажівки. При цьому вантажівка протаранила кілька авто і загорілася. В Мережі вже опублікували відео смертельної аварії.

КамАЗ з причепом зіткнувся з дев'ятьма легковими і одним вантажним автомобілем. За попередніми даними, причиною стала несправність гальмівної системи.

ДТП в Криму

В результаті ДТП одна людина загинула. Постраждала 21 людина, включаючи трьох дітей.

ДТП в Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що автобус, яким російські артисти поверталися з тимчасово окупованого Херсона після виступу на святкуванні дня Росії, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Транспортний засіб вночі на погано освітленій трасі ледь не зіткнувся з фурою.

За словами пасажирів, якби вони не встигли з'їхати в кювет, все закінчилося б набагато серйозніше.

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