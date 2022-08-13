Під Слов'янськом ЗСУ 'покришили' ворожу ДРГ і знищили дві вантажівки з солдатами РФ

Прикордонники разом з Силами оборони виявили рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець.
На Слов'янському напрямку силами прикордонної служби і сили оборони були знищені дві російські вантажівки і особовий склад окупантів.
Як йдеться в повідомленні ДПСУ в Telegram, прикордонники разом з Силами оборони виявили рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець.
"З протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів", — зазначили українські захисники.
Також на спостережному посту бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник з втратами відійшов.
Раніше повідомлялося. що в результаті інтенсивного бою бійці Збройних сил України знищили зведену бригаду російських окупантів. Про це розповів батько загиблого солдата РФ Микити Чулкіна Костянтин.
За його словами, його син служив у 289-му окремому змішаному авіаційному полку.
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