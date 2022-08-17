Від долі не пішли: у російській глибинці на міні підірвався КамАз з окупантами

У російській глибинці на міні підірвався КамАз з окупантами / колаж УНІАН

У Курській області РФ, країни-агресора, 16 серпня близько 15:00 неподалік від кордону вибухнула військова вантажівка КамАЗ, в якому знаходилася група солдатів-окупантів. Як повідомляє Telegram-канал Baza, вибух прогримів на дорозі між селищем Новий Шлях і селом Волфіно.

За попередньою версією подій, один російський солдат загинув, а ще двоє ‒ отримали поранення.

Імовірно, причиною вибуху стало те, що водій КамАЗа колесом наїхав на протитанкову міну.

За даними Baza, двох постраждалих російських солдатів направили до лікарні. Характер їх травм і стан невідомі на даний момент.

Волфіно на мапі

Нагадаємо, раніше українські захисники майстерно ліквідували російського капітана з Дагестану Агабекова Фахретдіна. Він був командиром мотострілецької роти окупантів.

Також ми повідомляли, що в Україні був ліквідований контрактник російської армії-десантник Кирило Варфоломєєв з Мухоршибирского району Бурятії. Його молода дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом, який окупанту вручили посмертно.

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