Трамп направив до РФ нетипову команду переговірників: яких результатів чекати

Трамп завжди покладався на особисту дипломатію та людей, які користуються його довірою.

Трамп обрав нетрадиційний та суперечливий підхід до дипломатії / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

Для переговорів із Путіним Трамп відправив Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера

Трамп обирає посередників, яким довіряє особисто

Залучення Кушнера вказує на спробу застосувати підхід "особистої дипломатії"

Президент США Дональд Трамп обрав "нетрадиційний - і часом суперечливий - підхід до дипломатії" у спробі укласти мирну угоду для припинення війни Росії в Україні.

Зокрема, на переговори до очільника Росії Володимира Путіна Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера. Жоден із них не був затверджений Сенатом на дипломатичних посадах, пише CNN.

Видання зазначає, що протягом свого другого терміну Трамп звернувся до вузького кола ділових партнерів і надійних союзників, щоб спробувати вирішити деякі з найскладніших конфліктів у світі. У результаті вони досягли успіху.

Віткофф і Кушнер були ключовими посередниками в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Ймовірно, з цієї причини їх поставили в центр переговорів про припинення війни Росії проти України.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту зазначив, що Трамп "завжди не хотів підкорятися бюрократичним структурам" і замість цього покладався на "особисту дипломатію".

Кушнер, який впродовж двох тижнів брав участь у складі американської делегації у двох зустрічах високого рівня з українськими урядовцями, знову став ключовою фігурою в дипломатичних зусиллях адміністрації.

Кушнер не має офіційної посади в адміністрації Трампа. Однак, за словами джерел CNN, Трамп вважає Кушнера своєю "правою рукою" в питаннях зовнішньої політики. Одне з джерел, наближене до нього, описало його як людину, яка має хороші ідеї щодо того, як вирішувати складні питання. Він знову опинився в центрі уваги громадськості, коли разом із Віткоффом домовлявся про план припинення вогню в Газі.

"Після цього невизначеного перемир'я він тихо працював разом із бізнесменом, який став посланцем, над зусиллями з припинення війни в Україні, як повідомляють CNN кілька джерел, знайомих із його роллю", - пише видання.

Чиновники Білого дому і люди, близькі до Кушнера, стверджують, що не було конкретного моменту, коли було вирішено, що зять президента почне працювати над питаннями Росії та України. Ще до вступу Трампа на посаду він допомагав консультувати деяких чиновників адміністрації під час перехідного процесу на президентських виборах з питань, що стосуються Близького Сходу.

Джерела, наближені до нього, також стверджують, що він володіє рідкісною якістю, якою не володіють навіть найвищі чини в оточенні президента: повна довіра Трампа.

Ця довіра, як стверджують джерела, була вирішальною для того, щоб дати зрозуміти іноземним лідерам, що коли він бере участь, вони, по суті, мають справу безпосередньо з Трампом.

Як сказав чиновник CNN, президент США "вважає, що його посланці, хто б вони не були, якщо їх вважають безпосередньо пов'язаними з ним і такими, що виражають його точку зору, то це і є важливим".

Що стосується переговорів між Росією та Україною, то "президент звертається до людей, яких він добре знає, яким довіряє, і які, на його думку, досягли успіху в інших сферах і бізнесі і, безсумнівно, можуть досягти успіху і в цьому".

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, також став ключовою фігурою у відновлених переговорах про припинення війни, хоча він не збирається їхати до Москви, пише CNN.

Дрісколл, друг віцепрезидента Джей Ді Венса, провів серію зустрічей з високопоставленими чиновниками України в Києві та Женеві, оскільки адміністрація тиснула на них, щоб вони прийняли угоду про припинення війни. Він також зустрівся з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

Колишній дипломат Деніел Фрід сказав, що "наявність Дрісколла" як "людини, якій довіряють у світі Трампа, є важливою".

Однак "потрібен хтось, хто, як і Дрісколл, розуміє деталі".

"Можна очікувати, що росіяни кидатимуть різні несподівані виклики, замасковані під солодкі обіцянки. Потрібен хтось, хто зможе виявити смердючі бомби в красивій обгортці", - сказав Фрід, який був послом США в Польщі.

Чи зможе команда Трампа продавити свій мирний план

Присутність Кушнера в команді, що працювала над Україною, здавалося, відображала зростаюче розчарування Трампа через його нездатність швидко покласти кінець багаторічному конфлікту і його бажання застосувати свій підхід, який він використовував під час угоди щодо Гази, до Росії та України.

Для українців це також було сигналом, що Трамп вважає, що угода цілком реальна.

"Українці вважають, що Трамп бачить Кушнера як посередника. Вони сподіваються, що Джаред зможе подолати розбіжності, вони працюють над цим разом з адміністрацією, але не вважають, що це вже на фінішній прямій", - сказало джерело CNN, наближене до українців.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладення мирної угоди в Україні. Наразі спеціальний посланник Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - додала Левітт.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити в Москву узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

Чого чекати від переговорів Віткоффа і Путіна

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, що зараз усі чекають, яку відповідь представник США Стів Віткофф отримає в Кремлі. І в зв'язку з цим інформація, що просочилася в ЗМІ, наштовхує на роздуми.

"Виходить, що американці обговорювали з українцями внутрішньополітичні вимоги до Києва. Особливо це стосується питання проведення виборів - з урахуванням чергових спроб Путіна трактувати Конституцію України і міркувати про уявну "нелегітимність" влади. Буде вкрай сумно, якщо Москві вдасться відвести переговори в бік обговорення внутрішніх справ України і тим самим забалакати ключові питання, перше з яких - припинення вогню", - написав Невзлін.

Інші новини:

Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

