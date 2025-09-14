Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

Під удар потрапив об'єкт на території 184-ї науково-дослідної експериментальної бази Севастополь.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-udar-vms-ukrainy-v-sevastopole-vzorvan-kommunikacionnyy-uzel-chf-rossii-10697879.html Посилання скопійоване

Уражено цілі РФ у Криму / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Завдано удару по загарбниках РФ на території АРК Крим

Уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ

Військово-Морські Сили ЗС України в ніч на 11 вересня завдали удару по загарбниках РФ на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Унаслідок цього уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі, повідомляє пресслужба ВМС.

відео дня

Зазначається, що під удар потрапив об'єкт на території 184-ї науково-дослідної експериментальної бази Севастополь.

"Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/ukrainian_navy

Удари по цілях РФ у Криму: думка Чубарова

Жителі тимчасово окупованого Криму, лояльні до України, передають повідомлення з надією на знищення Кримського мосту за допомогою ракет типу "Фламінго".

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, серед частини населення півострова зростають очікування щодо дій та успіхів Збройних сил України.

Удари по цілях у РФ - новини за темою

Як писав Главред, безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

В окупованому Криму раніше прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Інші новини:

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред