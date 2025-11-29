Рус
В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

Інна Ковенько
29 листопада 2025, 18:15
459
Першою платною ділянкою хочуть зробити дорогу від Ковеля до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.
В Україні з’явиться перша платна дорога
В Україні з’явиться перша платна дорога / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Коротко:

  • Платний автобан планують побудувати від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ"
  • Проєкт реалізують у форматі державно-приватного партнерства
  • Успіх реаліхації проєкту залежить від трафіку та готовності водіїв платити

В Україні розглядають можливість відкриття першої платної дороги. Перший платний автобан хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Розглядаються саме дороги, які ведуть до пунктів пропуску. Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю сайту ЦТС.

відео дня

"Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було би продовжити до Ковеля - там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", - заявив Сергій Деркач.

За його словами, розглядаються кілька можливих маршрутів, які можуть з’єднати Ковель із кордоном. Утримувати автобан мають приватні компанії, що братимуть участь у проєкті на умовах концесії.

Він додає, що це найефективніший спосіб залучення коштів. У цьому випадку йдеться не про поточний ремонт, а про повне будівництво нових трас. Очікується, що платна магістраль дозволить підвищити пропускну спроможність і пришвидшити логістику між Україною та Польщею.

Розглядаються, передусім, платні дороги, які ведуть до пунктів пропуску на кордоні, оскільки вони найбільше завантажені.

"Але треба враховувати ще й залученість та інтерес бізнесу. Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання", - підкреслив Деркач.

Нагадаємо, як писав Главред, в Україні готуються до масштабної реформи у сфері безпеки на дорогах - планують запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Нині така вимога поширюється лише на комерційні вантажівки та автобуси.

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила та тарифи на зберігання і бронювання номерних знаків для транспортних засобів. Однією з головних новацій стало запровадження фіксованих тарифів на зберігання номерних знаків. Якщо раніше водії самі визначали термін зберігання та оплачували послугу за кожен день, то тепер встановлені чіткі періоди й ціни.

Крім того, в Україні планують впровадити систему штрафних балів для водіїв, яка вже давно використовується в країнах Європейського Союзу. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Про джерело: Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку)

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) — чинне міністерство України, центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Правонаступник Міністерства інфраструктури України, яке Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року № 1343 було перейменовано в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, та до нього було приєднано Міністерство розвитку громад та територій України. Іменоване "міністерством відновлення" як спрощену назву з середини грудня 2022 року[5][6] по вересень 2024 року, пише Вікіпедія.

пункт пропуску авто штрафи на дорогах
