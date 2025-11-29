В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

Першою платною ділянкою хочуть зробити дорогу від Ковеля до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.

В Україні з’явиться перша платна дорога / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Платний автобан планують побудувати від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Проєкт реалізують у форматі державно-приватного партнерства

Успіх реаліхації проєкту залежить від трафіку та готовності водіїв платити

В Україні розглядають можливість відкриття першої платної дороги. Перший платний автобан хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Розглядаються саме дороги, які ведуть до пунктів пропуску. Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю сайту ЦТС.

"Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було би продовжити до Ковеля - там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", - заявив Сергій Деркач.

За його словами, розглядаються кілька можливих маршрутів, які можуть з’єднати Ковель із кордоном. Утримувати автобан мають приватні компанії, що братимуть участь у проєкті на умовах концесії.

Він додає, що це найефективніший спосіб залучення коштів. У цьому випадку йдеться не про поточний ремонт, а про повне будівництво нових трас. Очікується, що платна магістраль дозволить підвищити пропускну спроможність і пришвидшити логістику між Україною та Польщею.

Розглядаються, передусім, платні дороги, які ведуть до пунктів пропуску на кордоні, оскільки вони найбільше завантажені.

"Але треба враховувати ще й залученість та інтерес бізнесу. Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання", - підкреслив Деркач.

