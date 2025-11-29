Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

Що відомо:
- РФ атакувала Україну ракетами та дронами
- Під обстрілом були об'єкти енергетики
- Укренерго ввело графіки відключення світла
В Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 30 листопада. Про це зазначає Укренерго.
Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень буде увечері. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - ідеться в повідомленні.
Масована атака РФ 29 листопада - останні новини
Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.
У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.
У житлових будинках правого берега Києва через атаку знижений тиск води в системах водопостачання. Крім цього, внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів.
Читайте також:
- До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада
- Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада
- Без світла сидітимуть одразу кілька областей: нові графіки на 29 листопада
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред