'Що дасть жменька Tomahawk': у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

Спецпосланець США порадив Зеленському змінити підхід.

Віткофф відмовляв Зеленського просити ракети / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне:

У жовтні Зеленський прибув до США, щоб отримати ракети Tomahawk

Стів Віткофф порадив замість ракет попросити десятирічне звільнення від мит

На той час Трамп вже вирішв не давати Україні ракети

У жовтні цього року президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона з метою отримання далекобійних американських крилатих ракет Tomahawk. Однак спецпредставник президента США Стів Віткофф порадив українській делегації обрати інший підхід. Про це пише The Wall Street Journal.

Українські військові планували використати далекобійні ракети Tomahawk для виведення з ладу ключових російських нафтопереробних заводів, щоб таким чином змусити Москву сісти за стіл переговорів на вигідніших для України умовах.

За даними The Wall Street Journal, спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував українській делегації змінити підхід.

"Що вам дасть жменька ракет?" - заявив він.

Замість цього Віткофф запропонував Україні звернутися до президента Дональда Трампа із проханням про десятирічне звільнення від мит. На його думку, це могло б значно прискорити економічний розвиток країни.

"Я займаюся укладанням угод. Тому я і тут. Ми продовжуємо стукати у двері і пропонувати нові ідеї", - сказав Віткофф.

На той час Трамп уже провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.

Ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Як Віткофф підставив Трампа - думка експерта

Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов у коментарі 24 каналу зазначив, що оприлюднений так званий мирний план навряд чи був головною стратегією Білого дому. Більшість команди Дональда Трампа дізналася про документ із медіа, тож напрацювання Стіва Віткоффа не розглядали як серйозний політичний курс.

Проте після раптового появлення плану у ЗМІ він спричинив жваве обговорення у США та викликав реакцію в Європі й Україні. Вашингтон фактично опинився в ситуації, коли змушений був реагувати.

Запропоновані у документі ідеї критикували як демократи, так і частина республіканців. У результаті Трамп не отримав політичних дивідендів, натомість зіткнувся з хвилею зауважень і критики від давніх союзників.

"Віткофф дуже сильно підставив Трампа", - наголосив експерт.

Як повідомляв Главред, спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним без представника Держдепартаменту, порушивши стандартний протокол. Після зустрічі Віткофф повідомив Трампу про нібито значні територіальні поступки Росії, що викликало плутанину серед американських і європейських чиновників.

Також Bloomberg опублікував стенограму розмови, де спецпосланець США Стів Віткофф радив помічнику Путіна Юрію Ушакову, як Росії краще подати свої пропозиції щодо "мирної угоди" Трампу. Також видання опубліковано переговори Ушакова зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим про видачу російського плану за американський.

Президент США назвав це "стандартною практикою". Трамп наголосив, що переговори передбачають тиск і поступки обох сторін.

