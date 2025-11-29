Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

Руслана Заклінська
29 листопада 2025, 19:51
335
Спецпосланець США порадив Зеленському змінити підхід.
'Що дасть жменька Tomahawk': у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет
Віткофф відмовляв Зеленського просити ракети / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне:

  • У жовтні Зеленський прибув до США, щоб отримати ракети Tomahawk
  • Стів Віткофф порадив замість ракет попросити десятирічне звільнення від мит
  • На той час Трамп вже вирішв не давати Україні ракети

У жовтні цього року президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона з метою отримання далекобійних американських крилатих ракет Tomahawk. Однак спецпредставник президента США Стів Віткофф порадив українській делегації обрати інший підхід. Про це пише The Wall Street Journal.

Українські військові планували використати далекобійні ракети Tomahawk для виведення з ладу ключових російських нафтопереробних заводів, щоб таким чином змусити Москву сісти за стіл переговорів на вигідніших для України умовах.

відео дня

За даними The Wall Street Journal, спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував українській делегації змінити підхід.

"Що вам дасть жменька ракет?" - заявив він.

Замість цього Віткофф запропонував Україні звернутися до президента Дональда Трампа із проханням про десятирічне звільнення від мит. На його думку, це могло б значно прискорити економічний розвиток країни.

"Я займаюся укладанням угод. Тому я і тут. Ми продовжуємо стукати у двері і пропонувати нові ідеї", - сказав Віткофф.

На той час Трамп уже провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.

'Що дасть жменька Tomahawk': у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет
Ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Як Віткофф підставив Трампа - думка експерта

Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов у коментарі 24 каналу зазначив, що оприлюднений так званий мирний план навряд чи був головною стратегією Білого дому. Більшість команди Дональда Трампа дізналася про документ із медіа, тож напрацювання Стіва Віткоффа не розглядали як серйозний політичний курс.

Проте після раптового появлення плану у ЗМІ він спричинив жваве обговорення у США та викликав реакцію в Європі й Україні. Вашингтон фактично опинився в ситуації, коли змушений був реагувати.

Запропоновані у документі ідеї критикували як демократи, так і частина республіканців. У результаті Трамп не отримав політичних дивідендів, натомість зіткнувся з хвилею зауважень і критики від давніх союзників.

"Віткофф дуже сильно підставив Трампа", - наголосив експерт.

Дипломатія Віткоффа - новини за темою

Як повідомляв Главред, спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним без представника Держдепартаменту, порушивши стандартний протокол. Після зустрічі Віткофф повідомив Трампу про нібито значні територіальні поступки Росії, що викликало плутанину серед американських і європейських чиновників.

Також Bloomberg опублікував стенограму розмови, де спецпосланець США Стів Віткофф радив помічнику Путіна Юрію Ушакову, як Росії краще подати свої пропозиції щодо "мирної угоди" Трампу. Також видання опубліковано переговори Ушакова зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим про видачу російського плану за американський.

Президент США назвав це "стандартною практикою". Трамп наголосив, що переговори передбачають тиск і поступки обох сторін.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Томагавк війна Росії та України Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життя

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життя

20:11Україна
Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:52Синоптик
"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Всесвіт покаже правильний напрямок: трьох знаків зодіаку вже чекає достаток

Всесвіт покаже правильний напрямок: трьох знаків зодіаку вже чекає достаток

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Останні новини

21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

Реклама
17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

15:00

Зіпсуєте собі свято: де не можна ставити ялинку

14:58

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовженняВідео

Реклама
14:45

Крабовий салат на Новий рік абсолютно по-новому: рецепт з п'яти інгредієнтів

14:01

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомоФото

14:00

"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

13:48

Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

13:42

Як змусити цвісти навіть "палицю": перевірене добриво з трьох інгредієнтівВідео

13:04

Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по "жирних" цілях

12:57

Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

11:56

"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранніВідео

11:56

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

11:29

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:25

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атакуФото

10:56

На кого чекає рік великих грошей та кохання: помісячний прогноз Таро на 2026-йВідео

10:53

Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

10:48

Восени чи навесні: коли краще обрізати виноградВідео

10:43

"Яка ніч важка": українські зірки звернулись до прихильників після атаки на Київ

Реклама
10:38

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

10:27

В Україні знеструмлено понад півмільйона споживачів: хто і де залишився без світла

10:25

Багато загиблих і поранених: Зеленський повідомив про трагічні наслідки атаки РФФото

09:48

Комунальні тарифи з 1 грудня: до чого готуватися українцям

09:40

В небі червоний вогонь, а місцеві здригались від вибухів: Росію атакували дрони

09:28

Гороскоп на завтра 30 листопада: Ракам - стрес, Скорпіонам - особливе знайомство

08:30

Рік, коли ви розправите крила: доленосний Таро-прогноз для Близнюків на 2026-й

08:13

Полум'я охопило житлові будинки: РФ масовано атакує Київ ракетами і дронамиФото

08:10

Чому "план Трампа" Путіну не сподобавсяПогляд

07:56

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти