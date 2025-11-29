Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

Погода в Україні в останній день осені буде достатньо теплою та сухою.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-pereydet-v-kalendarnuyu-zimu-sinoptiki-dali-novyy-prognoz-10719890.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / Фото: freepik.com

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода в останній день осені

Чи очікуються дощі найближчим часом.

Погода в Україна найближчим часом не буде особливо туманною, вологою чи морозною. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 30 листопада

В Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.

відео дня

"Без істотних опадів у більшості областей, лише в південній частині завтра часом дощ", - йдеться у повідомленні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві

У Києві 30 листопада малоймовірні опади. У цей день буде достатньо тепла погода. Температура повітря підвищиться до +7 градусів.

"Така погода, з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму", - зазначає Діденко.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, східних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті буде туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні в останні дні осені буде теплою, але місцями прохолодною. Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла.

Водночас українські метеорологи розповіли, що зима 2025–2026 може виявитися прохолоднішою та більш сніжною, ніж кілька попередніх сезонів. За прогнозом, у січні та першій половині лютого в північних, східних і західних областях нічні температури можуть опускатися до –20…–25 °C.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред