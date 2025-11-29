Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

Що дізнаєтесь:
Погода в Україна найближчим часом не буде особливо туманною, вологою чи морозною. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 30 листопада
В Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.
"Без істотних опадів у більшості областей, лише в південній частині завтра часом дощ", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві
У Києві 30 листопада малоймовірні опади. У цей день буде достатньо тепла погода. Температура повітря підвищиться до +7 градусів.
"Така погода, з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму", - зазначає Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, східних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті буде туман з видимістю 200-500 м.
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні в останні дні осені буде теплою, але місцями прохолодною. Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла.
Водночас українські метеорологи розповіли, що зима 2025–2026 може виявитися прохолоднішою та більш сніжною, ніж кілька попередніх сезонів. За прогнозом, у січні та першій половині лютого в північних, східних і західних областях нічні температури можуть опускатися до –20…–25 °C.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
