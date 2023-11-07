Потужне посилення ППО: нові системи NASAMS стали на бойове чергування – Зеленський

В Україну надійшли нові боєприпаси, техніка та обладнання, розповів президент.

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Володимир Зеленський розповів про постачання нових систем NASAMS в Україну / Колаж: Главред, Фото : kongsberg.com, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS.

Вони вже стали на бойове чергування і будуть хорошим посиленням ППО напередодні зими, підкреслив глава держави за підсумками проведеного селектора.

"Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Своєчасне посилення нашої ППО до зими", - зазначив він.

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Що відбувається на фронті

Водночас президент поінформував, що бойові дії тривають на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

"Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, в Чорноморському регіоні і в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи", - додав Зеленський.

ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Дальність ураження авіаційних версій ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Висота ураження: до 21 км. Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85 Швидкість цілі максимальна, м / з: 1000. Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

Ситуація з ППО України

Раніше Зеленський попросив партнерів дати Україні в оренду системи ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія в основному контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах, підкреслив Юрій Гнат.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зазначив, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.

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