'Бої тривають 24 години на добу': військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом

Армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом.

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Під Бахмутом напружена ситуація / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Український військовий Юрій Федоренко, який командує ротою безпілотних авіаційних комплексів "Ахілес" 92-ї окремої механізованої бригади розповів, що армія Росії намагається змінити тактику на Бахмутському напрямку через численні невдачі.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, бої під Бахмутом тривають 24 години на добу - постріли гармат не стихають ні вночі, ні вдень. Однак росіяни намагаються змінювати тактику ведення боїв, щоб здобути хоч якісь успіхи. Однак ініціатива, як і раніше, на боці Збройних Сил України.

Зокрема, росіяни намагаються змінити особовий склад, який бере участь у штурмах. На деяких ділянках Бахмутського напрямку окупанти пускають у штурми мобілізованих чи загарбників із підрозділу "Штурм Z". А на деякі ділянки перекидають професійно підготовлених окупантів-контрактників.

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"Десь ворог штурмує лише живою силою за підтримки артилерійських засобів, а десь за підтримки броньованої техніки", - розповів Юрій Федоренко.

Крім того, армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом, тож насичення БПЛА досить потужне. Своєю чергою, українська армія має засоби для виявлення та приземлення ворожих дронів.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Російські окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки і зробили невдалі атаки поблизу Богданівки і Хромового.

РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом. Довжина лінії фронту на сьогодні біля Авдіївки менша, ніж була в Бахмуті. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більші.

Ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом. Російські окупанти підтримують свої атаки артилерією, мінометами і дронами-камікадзе, сказав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

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