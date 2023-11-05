'Росія контролює наше небо': Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму

Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія здебільшого контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

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Зеленський просить більше ППО / колаж: Главред, фото: ОПУ, АрміяInform

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройним силам України для пришвидшення контрнаступу потрібно ППО.

"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни", - заявив Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Зеленський наголосив, що доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

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"Наш топ-1 запит до партнерів - це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО - це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом - не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця", - заявив він.

Президент закликав партнерів дати чи орендувати Україні ППО на зиму.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ націлилися на звільнення ключового міста. Світан розповів, що у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра і просування по лівому берегу в бік окупованого РФ Токмака Запорізької області на перетин залізниці.

У ЗСУ підтвердили знищення новітнього корабля РФ у Керчі. Українські пілоти нанесли удар по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі. Внаслідок удару був знищений один з найновіших російських носіїв "Калібрів".

ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Відомо, що українські війська просунулися вздовж лінії лісу на північ від Кліщіївки і закріплюються в цьому районі.

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