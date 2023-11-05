'Росія контролює наше небо': Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройним силам України для пришвидшення контрнаступу потрібно ППО.
"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни", - заявив Зеленський в інтерв'ю NBC News.
Зеленський наголосив, що доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.
"Наш топ-1 запит до партнерів - це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО - це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом - не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця", - заявив він.
Президент закликав партнерів дати чи орендувати Україні ППО на зиму.
Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті
Нагадаємо, що ЗСУ націлилися на звільнення ключового міста. Світан розповів, що у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра і просування по лівому берегу в бік окупованого РФ Токмака Запорізької області на перетин залізниці.
У ЗСУ підтвердили знищення новітнього корабля РФ у Керчі. Українські пілоти нанесли удар по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі. Внаслідок удару був знищений один з найновіших російських носіїв "Калібрів".
ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Відомо, що українські війська просунулися вздовж лінії лісу на північ від Кліщіївки і закріплюються в цьому районі.
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