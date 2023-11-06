Трагедія на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади

3 листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.
У СтратКомі ЗСУ в Telegram повідомили, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
Сьогодні, 6 листопада, у пресслужбі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили про 19 загиблих військовослужбовців.
Нагадаємо, що в ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади. Міністр оборони України Рустем Умєрова також відреагував на трагедію. Він доручив провести перевірку за фактом трагедії.
Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування повинно все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.
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