Трагедія на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади

Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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На Запорізькому напрямку загинуло 19 воїнів 128-ї бригади / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Telegram "Информатор Украина"

3 листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

У СтратКомі ЗСУ в Telegram повідомили, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Сьогодні, 6 листопада, у пресслужбі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили про 19 загиблих військовослужбовців.

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У 128-й бригаді загинуло 19 бійців / фото: t.me/brigade128

Нагадаємо, що в ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади. Міністр оборони України Рустем Умєрова також відреагував на трагедію. Він доручив провести перевірку за фактом трагедії.

Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування повинно все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

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