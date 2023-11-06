'Щільної' ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

В Україні "щільної" ППО зараз немає фактично ніде, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у понеділок, 6 листопада, на тлі удару країни-агресора Росії по Одесі та Одеській області.
"Щільної" ППО зараз немає фактично ніде, так, щоб і муха не пролетіла. Постійно посилюється ППО", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, "щільність" полягає саме у захисті об'єктів критичної інфраструктури, до якої входять: об'єкти енергетики, паливно-енергетичного сектору, на півдні - це портова інфраструктура, це продовольча інфраструктура.
На півдні ефективно працюють мобільні вогневі групи. Спікер заявив, що Сили оборони України мають готуватись до атак РФ по критичній інфраструктурі та по стратегічних об'єктах.
"Потроху надходить допомога, потроху заходять нові номенклатури озброєння, які раніше ми не бачили", - сказав він.
Нагадаємо, що частину систем ППО Україна орендує в партнерів. Ці системи ППО будуть особливо важливими у холодний період року. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зауважив, що у новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.
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