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"Війна в Україні може перейти у позиційну": військовий розповів про загрози

Юлія Закрепа
7 листопада 2023, 02:40
Якщо ми будемо йти на поводі у Росії, і у нас буде тільки позиційна війна, пояснив військовослужбовець.
'Війна в Україні може перейти у позиційну': військовий розповів про загрози
Касьянов розповів про позиційну війну / колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада Сил ТРО, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов прокоментував слова Валерія Залужного про те, що нинішня війна переходить у стан позиційної. Касьянов розповів, чим це загрожує Україні, і як довго така війна може тривати.

"Якщо ми будемо йти на поводі у Росії, і у нас буде тільки позиційна війна, то ми її врешті-решт програємо, тому що у Росії набагато більше ресурсів для ведення такої війни. Це не означає, що ми повинні кудись негайно наступати - ми повинні вести війну нестандартно, оскільки ми не можемо виграти силовим шляхом, йдучи "стінка на стінку", - заявив експерт.

Він додав, що так не вийде, тому що у противника стінка міцніша, а за нею ще багато всякого роду ресурсів. Позиційна війна нам нав'язана, і це стало наслідком наших помилок (що визнав і сам Залужний).

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"Тому ми змушені переходити в оборону - ми вже в ній стримуємо натиск противника на Куп'янському, Авдіївському напрямках. Але якщо ми будемо так само, нічого не змінюючи, намагатися перемогти противника в цій позиційній війні, то ми не переможемо. Це однозначно повинні бути інші нестандартні ресурси, інші способи ведення війни, і, нарешті, інша тактика. Тому що контрбатарейна боротьба, засоби РЕБ хоч і продовжать наше існування, але не забезпечать нам перемогу", - пояснив Касьянов.

Нагадаємо, що військовий пояснив, що допоможе виграти війну. Глобальну перевагу Україні можуть дати дрони дальнього радіусу дії типу "шахедів". ЗСУ потрібні тисячі таких безпілотників.

Подоляк розповів, як Росія хоче "заморозити" війну в Україні. Він звернув увагу на те, що періодично хтось із російських офіційних осіб виходить, щоб заявити: "Росію не перемогти на полі бою".

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війна в Україні Юрій Касьянов
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