Потужна 'бавовна' у Мелітополі: вибухи пролунали на військовій базі окупантів

Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

У Мелітополі пролунали вибухи на аеродромі / Фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі.

"Близько 4 потужних вибухів пролунало в Мелітополі приблизно о 2 годині ночі. Їх добре чули жителі мікрорайону, центру Піщаної, авіамістечка, північної частини міста", - пише місцеве видання РІА Мелітополь.

Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

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"Відомо, що прильоти були по військовій базі ворога, що дислокується на аеродромі. Про кількість двохсотих і трьохсотих, а також знищених об'єктів, повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти заявили, що застосували своє ППО і "збили шість ракет Himars".

Як повідомляв Главред, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці в понеділок, 3 квітня, підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва.

23 березня в Мелітополі також підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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