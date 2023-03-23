Сильний вибух пролунав вранці 23 березня. Колаборант завжди лишав авто біля пожежної частини, адже боявся, що його можуть замінувати. Але це його не врятувало.

У Мелітополі підірвали експоліцейського, який перейшов на бік окупантів/ Telegram, скрін

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у четвер, 23 березня, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Він зазначає, що російські загарбники після вибуху зігнали на місце події місцеву так звану "поліцію" і перекрили вулицю.

Окупанти після цього повідомили про постраждалого "поліцейського", не зазначаючи деталей про його стан.

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Місцевий Telegram-канал "Ріа Мелітополь" повідомив, що окупанти спочатку наголошували на тому, що "ніхто не постраждав". Проте потім стало відомо, що так званий "поліцейський" був госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.

Вибуховий пристрій спрацював, коли автомобіль стояв на вулиці Івана Алексєєва в районі пожежної частини. Зазначається, що колаборант постійно ставив своє авто біля пожежної частини, адже боявся, що його можуть замінувати. Але така обережність його не врятувала.

Колаборант Сергій Сковирко/ Telegram

За інформацією мелітопольських ЗМІ, Сковирко у мирний час працював спочатку в поліції на посаді керівника дільничних поліцейських, а потім у відділі благоустрою та екології виконкому. Після початку окупації міста російськими загарбниками він пішов на співпрацю з ворогами і став у них так званим "начальником дільничних у поліції".

Вибух у Мелітополі/ Telegram, скрін

Вибух у Мелітополі/ Telegram, скрін

Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, на початку лютого цього року у селищі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області була знищена нафтобаза, на території якої окупанти розмістили військову техніку та особовий склад. Окупанти давно вкрали все, що зберігалося на нафтобазі, обладнавши там свій штаб.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі ввечері 10 лютого пролунали потужні вибухи. У місті були "прильоти", від яких здригалися вікна у навколишніх будівлях. Українські військові повідомили про знищений російський військовий об'єкт.

Також у Мелітополі пролунали два потужні "вибухи" ввечері 5 вересня. Українські військові точно влучили у військові об'єкти окупантів, які розташовані на півночі міста. Мер міста Іван Федоров після цього заявив, що "сотні окупантів з Мелітополя не зможуть повернутися ніколи, а лише повернуться у чорних пакетах".

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