Чорний дим в локомотивному депо: по окупантах в Мелітополі потужно "прилетіло"

В окупованому місті день почався з потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили про чорний дим.

У Мелітополі пролунали потужні вибухи/ pixabay.com

У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області вранці у неділю, 2 квітня, пролунали потужні вибухи.

Місцеві жителі чули вибухи, потім спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи. Що палає у ворога цього разу, з'ясовуємо. Очікуємо на подробиці від Генштабу", – написав Федоров.

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Після цього він повідомив, що вибух стався у локомотивному депо. Дані про ліквідовану техніку окупантів поки що невідомі.

"Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", – зазначає Федоров.

Вибухи у Мелітополі

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у четвер, 23 березня, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій.

27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли кілька вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров. Внаслідок вибухів постраждала будівля, де розміщувалися силові окупаційні органи РФ.

Також вранці в середу, 29 березня, у всіх районах тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області було чути звуки вибухів. У північних та західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

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