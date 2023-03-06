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"Сотні окупантів не повернуться": ЗСУ точними ударами знищили окупантів у Мелітополі

6 березня 2023, 00:05
Українські військові точно влучили у військові об'єкти окупантів, які розташовані на півночі міста.
'Сотні окупантів не повернуться': ЗСУ точними ударами знищили окупантів у Мелітополі
ЗСУ знищили дві бази окупантів у Мелітополі / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В окупованому Мелітополі Запорізької області у російських окупантів сильна паніка. Увечері 5 вересня там пролунали дві потужні "бавовни". Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Українські військові точно влучили у військові об'єкти окупантів, які розташовані на півночі міста.

"Не там покурили окупанти і досить влучно вони не там покурили. Сьогодні для них продовжуються пекельні вихідні, як і весь минулий тиждень був пекельним. Сотні окупантів з Мелітополя не зможуть повернутися ніколи, а лише повернуться у чорних пакетах", - сказав Іван Федоров.

відео дня

Він додав, що більш детальну інформацію згодом надасть Генеральний штаб ЗСУ.

Иван Фёдоров
ЗСУ знищили дві бази окупантів у Мелітополі / скріншот з відео

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

У британській розвідці переконані, що втрата літака А-50 обмежить повітряні операції РФ. Роль А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

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