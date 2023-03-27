Вибухи біля казарм окупантів: у Маріуполі та Мелітополі потужна "бавовна"

Внаслідок вибухів постраждала будівля, де розміщувалися силові окупаційні органи РФ.

У Мелітополі прогриміли вибухи / t.me/ivan_fedorov_melitopol

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли кілька вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров.

"У окупантів у Мелітополі "нічого не відбувається". У місті прогриміло вже кілька вибухів", - написав він у Telegram.

За словами міського голови, "що палає у ворога" цього разу, з'ясовують.

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"Чекаємо хороших новин від ЗСУ", - додав він.

Федоров уточнив, що "бавовна" сталася біля кафе "Джокер" біля ворожих казарм.

За його даними, постраждала будівля, де розміщувалися силові окупаційні органи РФ.

"Бавовна" в Мелітополі / t.me/ivan_fedorov_melitopol

Вибухи у Маріуполі

Крім того, в понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області також лунають вибухи.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Доброго ранку починається з Приморського району. Вибух", - розповів він.

У Маріуполі о 8:07 в районі ринку Бахчиванджі (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух, повідомляє Маріупольська міська рада в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль одного з командирів окупантів.

"Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Близько 14: 00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

Нагадаэмо, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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