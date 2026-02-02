Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроків

Юрій Берендій
2 лютого 2026, 19:07
82
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність української делегації до двосторонніх зустрічей зі США для досягнення тривалого миру.
Зеленський заявив про готовність до реальних кроків для завершення війни / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський провів зустріч з українською делегацією, яка вирушить на тристоронні переговори з США та РФ
  • Президент погодив рамки та визначив команді конкретні завдання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української делегації, яка має вирушити на тристоронні переговори з представниками США та Росії вже цього тижня. Про очікування від майбутніх зустрічей він повідомив у дописі в Telegram.

Зеленський зазначив, що очікує проведення зустрічі вже найближчим часом, у середу та четвер цього тижня.

відео дня

Він повідомив, що сьогодні на нараді були присутні майже всі учасники переговорної команди: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. У перемовинах також братиме участь Давид Арахамія. Президент погодив команді рамки обговорення та визначив конкретні завдання.

  • Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ
    Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ
    Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ
    Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ
    Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ
    Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ
    Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами з США та РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, українська делегація матиме окремі двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що розраховує на подальшу активну підтримку США у створенні необхідних умов для ефективного діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає. Слава Україні!", - резюмував він.

Чи варто очікувати на значний результат від переговорів

Як писав Главред, тристоронні переговори за участі Росії, України та США щодо завершення війни фактично мають формальний характер і з великою ймовірністю не дадуть практичного результату. Так вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ключовою проблемою є невдалий формат переговорів і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання документа про остаточне врегулювання може стати можливим не раніше 2026 року і лише за сукупності кількох умов: поступок з боку України, істотного ресурсного виснаження Росії та посиленого тиску з боку можливої адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто мали б вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, який спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів для завершення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що процес врегулювання війни залишається складним і багатовимірним, хоча з окремих питань сторонам нібито вдалося просунутися вперед.

Водночас, як зазначає The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в межах потенційної мирної угоди не приведуть до припинення війни, а лише дадуть Росії час підготуватися до ще масштабнішого наступу. Аналітики наголошують, що відмова Москви від вимоги повного контролю над Донецькою областю має не символічний, а суто прагматичний характер.

Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що обіцянка Росії утриматися від ударів по київській енергосистемі до 1 лютого стала поступкою Україні, яка наполягала на енергетичному припиненні вогню напередодні нового раунду переговорів в Абу-Дабі. Як пише The Economist, Володимир Путін може намагатися виграти час, хоча водночас такі кроки можуть свідчити і про певну готовність до компромісу, обриси якого поступово вимальовуються.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

19:39Світ
"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроків

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроків

19:07Світ
Морози почнуть відступати: названо дату потепління

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

19:04Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Останні новини

19:47

Дніпро зустріне лютий по-особливому: що готує погода у найближчі дні

19:39

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

19:31

Не кіт і не собака: дівчина завела незвичайного вихованця і її вибір підірвав Мережу

19:10

Боротьба з балістикою може стати одним з головних викликів для УкраїниПогляд

19:07

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроківФото

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
19:04

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

18:58

Ветеринари назвали 8 ознак того, що кіт радий поверненню господаря додому

18:57

Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "Солнцепьок" на території РФ

18:49

Стратегічна галузь РФ під загрозою: ЄС готує жорсткий пакет санкцій

Реклама
18:43

Пес під час прогулянки зробив відкриття століття: який скарб він знайшов і деВідео

18:36

Обшуки не завадили: Uvape розширює мережу з продажу нелегальних електронних сигарет

18:33

Рік допомоги та небайдужості: "FoodTruck — їжа без кордонів" нагодував понад пів мільйона українців

18:24

Важливі об'єкти росіян злетіли в повітря: подробиці потужних ударів ЗСУ по цілях РФ

18:05

Світовий демографічний гігант: названо місто, де живе більше людей, ніж в усій Україні

18:03

Одразу декілька регіонів трусило: в Україні стався сильний землетрус

17:52

Стрілянина на Черкащині: Міністра МВС Клименка закликають дати відповіді, а не "стандартну відмовку"

17:52

Чому не можна сушити одяг на батареях: звичка, яка шкодить здоров'ю

17:47

Графіки відключення світла стануть жорсткішими - українцям назвали причину

17:46

Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани без єдиного пострілу, – експерт про конкурс на керівника митниці

Реклама
17:19

РФ намагається прорвати оборону на кордоні: полковник назвав два напрямки

17:17

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

16:58

Вчені назвали продукти, які непомітно підвищують тиск: що варто прибрати з раціону

16:56

Кремль погодився - названо місце переговорів Путіна і Зеленського , чого він них чекатиВідео

16:48

Весілля переможниці "Холостяка" зірвалося: Інну Бєлень довели до сліз

16:45

РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей: є загибліФото

16:28

Робота мрії на краю світу: в Антарктиді відкрили набір за солідну зарплату

16:08

Кім: Україна не має часу, щоб роками чекати, поки російська економіка зазнає краху

16:05

Вдарять морози під -30°C: синоптикиня назвала дату екстремального похолодання

16:03

Людство могло назавжди зникнути з лиця Землі: що сталося 900 тисяч років тому

15:47

ЗМІ з'ясували доходи ЦПК Шабуніна: понад 8 млн доларів і всього один аудит за 14 років

15:17

РФ майже готова до масованого удару, названо ймовірну дату - загроза висока

15:17

У Харкові росіяни обстріляли ринок з людьми: є влучання та постраждалі

15:10

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

14:59

Як за прикметами на Стрітення зрозуміти, коли прийде весна

14:42

На Полтавщині тримається лютий холод: коли мороз піде на спад

14:23

Електрик розповів, як правильно підключати генератор до будинку

14:16

Енергетики відновили стан енергосистеми після аварії - Зеленський

14:11

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:00

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Реклама
13:58

"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого СкрябінаВідео

13:57

"Альоша" - не українське ім’я: як звучить правильна форма та звідки вона походить

13:21

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

13:15

Смачно, ситно і дешево: рецепт ідеального супу за 20 хвилин

12:54

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:46

Понад півстоліття називалося на честь Червоної армії - що це за місто України

12:46

"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

12:35

Стильно, бюджетно і унікально: які речі потрібно завжди купувати в секонд-хенді

12:34

Почалися масові відключення світла: де введені обмеження

12:18

Як врятувати продукти під час відключень світла: секретний трюк від Клопотенка

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти