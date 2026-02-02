"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроків

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність української делегації до двосторонніх зустрічей зі США для досягнення тривалого миру.

https://glavred.net/world/voynu-nuzhno-zakanchivat-zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-k-realnym-shagam-10737419.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив про готовність до реальних кроків для завершення війни / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський провів зустріч з українською делегацією, яка вирушить на тристоронні переговори з США та РФ

Президент погодив рамки та визначив команді конкретні завдання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української делегації, яка має вирушити на тристоронні переговори з представниками США та Росії вже цього тижня. Про очікування від майбутніх зустрічей він повідомив у дописі в Telegram.

Зеленський зазначив, що очікує проведення зустрічі вже найближчим часом, у середу та четвер цього тижня.

відео дня

Він повідомив, що сьогодні на нараді були присутні майже всі учасники переговорної команди: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. У перемовинах також братиме участь Давид Арахамія. Президент погодив команді рамки обговорення та визначив конкретні завдання.

За його словами, українська делегація матиме окремі двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що розраховує на подальшу активну підтримку США у створенні необхідних умов для ефективного діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає. Слава Україні!", - резюмував він.

Чи варто очікувати на значний результат від переговорів

Як писав Главред, тристоронні переговори за участі Росії, України та США щодо завершення війни фактично мають формальний характер і з великою ймовірністю не дадуть практичного результату. Так вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ключовою проблемою є невдалий формат переговорів і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання документа про остаточне врегулювання може стати можливим не раніше 2026 року і лише за сукупності кількох умов: поступок з боку України, істотного ресурсного виснаження Росії та посиленого тиску з боку можливої адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто мали б вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, який спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів для завершення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що процес врегулювання війни залишається складним і багатовимірним, хоча з окремих питань сторонам нібито вдалося просунутися вперед.

Водночас, як зазначає The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в межах потенційної мирної угоди не приведуть до припинення війни, а лише дадуть Росії час підготуватися до ще масштабнішого наступу. Аналітики наголошують, що відмова Москви від вимоги повного контролю над Донецькою областю має не символічний, а суто прагматичний характер.

Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що обіцянка Росії утриматися від ударів по київській енергосистемі до 1 лютого стала поступкою Україні, яка наполягала на енергетичному припиненні вогню напередодні нового раунду переговорів в Абу-Дабі. Як пише The Economist, Володимир Путін може намагатися виграти час, хоча водночас такі кроки можуть свідчити і про певну готовність до компромісу, обриси якого поступово вимальовуються.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред