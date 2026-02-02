Морози почнуть відступати: названо дату потепління

Погода у Чернігові 3 лютого буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 3 лютого

Коли температура повітря опуститься до -28 градусів

У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 3 лютого буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 3 лютого в Україні втримаються сильні морози. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 22-28 градусів морозу. На південному заході, півдні та південному сході буде -17...-22 градуси. Вдень буде також мороз. У більшості областей буде -14...-20 градусів. На півдні буде тепліше - 4-11 градусів морозу, а на Закарпатті очікується температура повітря близько нуля.

Загалом погода буде сухою, адже на неї впливатиме антициклон. На дорогах буде ожеледиця. Така погода протримається до 5 лютого, а потім буде послаблення морозів. Температура повітря підвищиться суттєво, але також з'являться опади та буде сильний вітер. Водночас після потепління буде нова хвиля похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: ventusky

Погода 3 лютого

В Україні 3 лютого буде малохмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг у Карпатах та на Закарпатті. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температурою вночі 22-27° морозу, вдень 10-15° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу; в Криму вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -26

За даними meteoprog, 3 лютого в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+4 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -26...-14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода 3 лютого у Києві

У Києві 3 лютого буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 22-27° морозу, вдень 10-15°; у Києві вночі 22-24° морозу, вдень 13-15° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

