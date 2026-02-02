Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

Ангеліна Підвисоцька
2 лютого 2026, 19:04
161
Погода у Чернігові 3 лютого буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -26 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -28 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 3 лютого буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 3 лютого в Україні втримаються сильні морози. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 22-28 градусів морозу. На південному заході, півдні та південному сході буде -17...-22 градуси. Вдень буде також мороз. У більшості областей буде -14...-20 градусів. На півдні буде тепліше - 4-11 градусів морозу, а на Закарпатті очікується температура повітря близько нуля.

відео дня

Загалом погода буде сухою, адже на неї впливатиме антициклон. На дорогах буде ожеледиця. Така погода протримається до 5 лютого, а потім буде послаблення морозів. Температура повітря підвищиться суттєво, але також з'являться опади та буде сильний вітер. Водночас після потепління буде нова хвиля похолодання.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 февраля
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: ventusky

Погода 3 лютого

В Україні 3 лютого буде малохмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг у Карпатах та на Закарпатті. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температурою вночі 22-27° морозу, вдень 10-15° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу; в Криму вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -26

За даними meteoprog, 3 лютого в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+4 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -26...-14 градусів.

погода 3 февраля
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода 3 лютого у Києві

У Києві 3 лютого буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 22-27° морозу, вдень 10-15°; у Києві вночі 22-24° морозу, вдень 13-15° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 февраля
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

19:39Світ
"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроків

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроків

19:07Світ
Морози почнуть відступати: названо дату потепління

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

19:04Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Останні новини

19:47

Дніпро зустріне лютий по-особливому: що готує погода у найближчі дні

19:39

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

19:31

Не кіт і не собака: дівчина завела незвичайного вихованця і її вибір підірвав Мережу

19:10

Боротьба з балістикою може стати одним з головних викликів для УкраїниПогляд

19:07

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроківФото

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
19:04

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

18:58

Ветеринари назвали 8 ознак того, що кіт радий поверненню господаря додому

18:57

Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "Солнцепьок" на території РФ

18:49

Стратегічна галузь РФ під загрозою: ЄС готує жорсткий пакет санкцій

Реклама
18:43

Пес під час прогулянки зробив відкриття століття: який скарб він знайшов і деВідео

18:36

Обшуки не завадили: Uvape розширює мережу з продажу нелегальних електронних сигарет

18:33

Рік допомоги та небайдужості: "FoodTruck — їжа без кордонів" нагодував понад пів мільйона українців

18:24

Важливі об'єкти росіян злетіли в повітря: подробиці потужних ударів ЗСУ по цілях РФ

18:05

Світовий демографічний гігант: названо місто, де живе більше людей, ніж в усій Україні

18:03

Одразу декілька регіонів трусило: в Україні стався сильний землетрус

17:52

Стрілянина на Черкащині: Міністра МВС Клименка закликають дати відповіді, а не "стандартну відмовку"

17:52

Чому не можна сушити одяг на батареях: звичка, яка шкодить здоров'ю

17:47

Графіки відключення світла стануть жорсткішими - українцям назвали причину

17:46

Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани без єдиного пострілу, – експерт про конкурс на керівника митниці

Реклама
17:19

РФ намагається прорвати оборону на кордоні: полковник назвав два напрямки

17:17

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

16:58

Вчені назвали продукти, які непомітно підвищують тиск: що варто прибрати з раціону

16:56

Кремль погодився - названо місце переговорів Путіна і Зеленського , чого він них чекатиВідео

16:48

Весілля переможниці "Холостяка" зірвалося: Інну Бєлень довели до сліз

16:45

РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей: є загибліФото

16:28

Робота мрії на краю світу: в Антарктиді відкрили набір за солідну зарплату

16:08

Кім: Україна не має часу, щоб роками чекати, поки російська економіка зазнає краху

16:05

Вдарять морози під -30°C: синоптикиня назвала дату екстремального похолодання

16:03

Людство могло назавжди зникнути з лиця Землі: що сталося 900 тисяч років тому

15:47

ЗМІ з'ясували доходи ЦПК Шабуніна: понад 8 млн доларів і всього один аудит за 14 років

15:17

РФ майже готова до масованого удару, названо ймовірну дату - загроза висока

15:17

У Харкові росіяни обстріляли ринок з людьми: є влучання та постраждалі

15:10

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

14:59

Як за прикметами на Стрітення зрозуміти, коли прийде весна

14:42

На Полтавщині тримається лютий холод: коли мороз піде на спад

14:23

Електрик розповів, як правильно підключати генератор до будинку

14:16

Енергетики відновили стан енергосистеми після аварії - Зеленський

14:11

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:00

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Реклама
13:58

"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого СкрябінаВідео

13:57

"Альоша" - не українське ім’я: як звучить правильна форма та звідки вона походить

13:21

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

13:15

Смачно, ситно і дешево: рецепт ідеального супу за 20 хвилин

12:54

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:46

Понад півстоліття називалося на честь Червоної армії - що це за місто України

12:46

"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

12:35

Стильно, бюджетно і унікально: які речі потрібно завжди купувати в секонд-хенді

12:34

Почалися масові відключення світла: де введені обмеження

12:18

Як врятувати продукти під час відключень світла: секретний трюк від Клопотенка

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти