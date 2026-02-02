Світло буде проміжками: ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютого

Введено тимчасові відключення світла у Павлограді та Вільногірську за окремими чергами для споживачів.

https://glavred.net/energy/svet-budet-tolko-v-oknah-dtek-i-cek-obnovili-grafiki-na-vtornik-3-fevralya-10737470.html Посилання скопійоване

Можливі зміни графіку відключень протягом доби за розпорядженням НЕК "Укренерго" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

У вівторок, 3 лютого в Україні діятимуть обмеження електроенергії

У Дніпрі та області очікується 2–4 відключення на добу

Відключення проводитимуться за чергами ДТЕК та ЦЕК

У вівторок, 3 лютого, по всій території України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. За інформацією компанії ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується від двох до чотирьох відключень на добу.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1

відео дня

00:00 – 01:00

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Черга 1.2

00:00 – 01:00

04:30 – 11:30

13:00 – 22:00

Черга 2.1

00:00 – 01:00

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Черга 2.2

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Черга 3.1

00:00 – 04:30

08:00 – 15:00

18:30 – 24:00

Черга 3.2

00:00 – 04:30

08:00 – 15:00

18:30 – 24:00

Черга 4.1

00:00 – 01:00

08:00 – 16:30

18:30 – 24:00

Черга 4.2

00:00 – 04:30

08:00 – 15:00

16:30 – 24:00

Черга 5.1

01:00 – 08:00

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

Черга 5.2

01:00 – 08:00

11:30 – 20:00

22:00 – 24:00

Черга 6.1

01:00 – 08:00

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

Черга 6.2

01:00 – 04:30

06:00 – 08:00

11:30 – 18:30

20:00 – 24:00

Щоб перевірити точний графік відключень за своєю адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною формою пошуку на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як повідомляє диспетчерський центр НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК протягом 4 лютого з 00:00 до 24:00 діятимуть відключення за визначеними чергами.

Черга 1.1

00:00-03:30

08:30-15:30

18:00-24:00

Черга 1.2

00:00-01:30

03:30-06:00

08:30-15:30

18:00-24:00

Черга 2.1

01:30-08:30

11:00-18:00

20:30-24:00

Черга 2.2

01:30-08:30

13:00-18:00

20:30-24:00

Черга 3.1

00:00-01:30

03:30-11:00

13:30-20:30

22:30-24:00

Черга 3.2

03:30-11:00

13:30-20:30

22:30-24:00

Черга 4.1

02:00-08:30

11:00-18:00

20:30-24:00

Черга 4.2

03:30-11:00

13:30-20:30

22:30-24:00

Черга 5.1

00:00-03:30

06:00-13:30

15:30-22:00

Черга 5.2

00:00-03:30

11:00-15:30

18:00-22:30

Черга 6.1

00:00-02:00

06:00-13:30

15:30-22:30

Черга 6.2

00:00-03:30

08:30-13:30

15:30-22:30

Для споживачів Павлограда та Вільногірська тимчасові відключення відбуватимуться за окремим графіком із застосуванням спеціальних черг.

Графік для Павлограда

1 черга:

00:00 - 03:00;

08:00 - 13:00;

18:00 - 23:00.

2 черга:

03:00 - 08:00;

13:00 - 18:00;

23:00 - 24:00

Графік для Вільногірська

Черги 2.2 та 4.2:

05:00-10:00

15:00-20:00.

Черга 6.2:

00:00-05:00

10:00-15:00;

20:00-24:00

У компанії наголошують, що протягом доби графік відключень може коригуватися за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та актуальну інформацію. Деталі про місце розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на порталі nezlamnist.gov.ua.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, масові відключення електроенергії та системні аварії в Україні можуть повторюватися й надалі, повністю виключати такий сценарій не варто. Таку оцінку озвучив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

Крім того, 3 лютого, по всій території Черкащини будуть діяти графіки відкючення світла для населення таобмеження потужності для бізнесу та промисловості. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".

Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Запорізькій області завтра, 3 лютого, будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та області повідомило "Запоріжжяобленерго".

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред