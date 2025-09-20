Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Вже не футбол: після дискваліфікації Мудрик готується до нової кар’єри в спорті

Даяна Швець
20 вересня 2025, 15:20
88
Ба більше, Михайло Мудрик навіть хоче представляти Україну на Олімпійських іграх.
Михаил Мудрик
Мудрик вирішив зайнятися новим спортом / Колаж: Главред, фото: twitter.com/ChelseaFC, instagram.com/mmudryk10/

Головне:

  • Допінговий скандал може кардинально змінити кар’єру Мудрика
  • Футболіст мріє про Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі

Український футболіст Михайло Мудрик, якого у квітні усунули від ігор через вживання допінгу, серйозно задумався про новий етап кар’єри, а саме, участь в Олімпійських іграх. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Наразі він тренується разом із національною командою з легкої атлетики, зокрема у спринтерських дисциплінах, під керівництвом колишніх олімпійських спортсменів.

відео дня

За даними журналістів, Мудрик прагне потрапити до складу збірної України на літні Олімпійські ігри 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Його мета - виступити у бігових дисциплінах на короткі дистанції.

Чому кар’єра Мудрика опинилася під загрозою?

Нагадаємо, ще в 2023 році лондонський "Челсі" заплатив за трансфер українця зі "Шахтаря" 100 мільйонів євро. Тоді Михайло вважався одним із найталановитіших вінгерів Європи: у Лізі чемпіонів він демонстрував блискучу гру, а під час дебюту в АПЛ встановив рекорд швидкості - 36,67 км/год.

Однак у квітні його футбольна кар’єра опинилася під загрозою. Після допінг-тесту, проведеного у березні, Англійська футбольна асоціація виявила заборонену речовину у його пробі. Остаточного рішення щодо строків дискваліфікації ще немає, але поки Мудрик не має права виходити на поле.

У разі, якщо він вирішить остаточно перейти у легку атлетику, шлях до Олімпіади буде непростим. Йому доведеться виконати кваліфікаційні нормативи World Athletics та пройти український відбір у 2027 році.

Михайло Мудрик - останні новини

Нагадаємо, Главред раніше писав, що зимою 2024 у крові українського футболіста, який грає за лондонський "Челсі" Михайла Мудрика знайшли допінг. Про це повідомив футбольний клуб "Челсі" та сам гравець.

Також пояснювалося, що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено. повідомлялося, що Донецький футбольний клуб "Шахтар" може не отримати близько 30 мільйонів євро бонусів за трансфер Михайла Мудрика до лондонського "Челсі".

Більше новин про спорт:

Про джерело: Marca

MARCA — іспанська щоденна спортивна газета. Хоча футбол є їхнім головним напрямком, Marca також висвітлює інші види спорту, такі як баскетбол, теніс, мотоспорт та інші, пише Вікіпедія.

Заснована 21 грудня 1938 року в Сан-Себастьяні як щотижнева газета. З 1942 року виходить щодня. Редакційна політика видання спрямована, в першу чергу, на освітлення футболу.

Газета має близько 2300000 читачів, даний показник — найвищий серед друкованих ЗМІ в Іспанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Челси допінг-тест Допінг-скандал новини України новини спорту Шахтар (Донецьк) цікаві новини Михайло Мудрик
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

15:15Україна
Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

15:01Синоптик
Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

14:26Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народження

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народження

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Останні новини

15:20

Вже не футбол: після дискваліфікації Мудрик готується до нової кар’єри в спорті

15:16

Чи можна заморожувати картоплю: сиру, варену або у вигляді пюре

15:15

Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

15:01

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

15:00

Історик Сергій Плохій висловив підтримку ініціативі голови НБУ Пишного змінити копійку на шаг

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
14:52

Миттєве диво: один простий рух перетворює яєчню на кулінарний шедеврВідео

14:28

Незвичайний спосіб прання: названо лайфхак для чистоти та свіжості кепок і капелюхівВідео

14:26

Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

14:22

"Назавжди збережу": син Олени Кравець зустрівся з легендою українського футболуВідео

Реклама
14:02

"Пекельні тарифи" Трампа: з'явився прогноз потужного удару по РосіїВідео

13:46

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

13:41

"Шафран для бідних": коли збирати чорнобривці, як сушити і чим вони корисні

13:34

"Буде бейбі-бум": чоловік Олени Мозгової розкрив плани на поповнення в родині

12:53

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:52

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

12:28

Без крихт і нагару: як доглядати за тостером-піччю, щоб він служив довше

12:15

Сказав лише кілька слів: Нікітюк розкрила щемливий момент з батьком дитини

12:07

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблемаВідео

12:03

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

11:54

Прильоти в дев'яти областях: РФ била сотнями БпЛА і ракет, Зеленський назвав ціліВідео

Реклама
11:08

Ціни буквально б’ють рекорди: в Україні стрімко дорожчає стратегічний продукт

11:03

Солов'їною мовою: Максим Галкін здивував виконанням відомих українських хітівВідео

11:00

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

10:48

Чи можна за життя вибирати собі місце на кладовищі: священник відповівВідео

10:21

Півтора мільйона з одного гектара: як виростити оливки в Україні та заробити

10:06

Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше з'явився після погіршення стану

10:00

Вплив США зменшується, Трамп не зможе диктувати умови Китаю - Хара

09:50

"Путін його обманює": Трамп за лаштунками значно зліший на РФ, ніж публічно

09:37

У вагітної Тодоренко лікарі запідозрили страшне

09:17

Навесні буде пишне цвітіння: як розділити цибулини квітів перед зимою

09:13

Трамп хоче разом з Китаєм завершити війну РФ проти України: що він заявив

08:58

Вибухи за 450 км від України: безпілотники атакували цінний для Путіна завод РФ

08:10

Як РФ зганьбилась з навчаннями "Запад-2025"Погляд

07:42

Ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа: деталі про атаку по УкраїніФотоВідео

07:10

Де помилка на малюнку: тільки геніальний розум знайде її за 4 секунди

06:10

Позиція Вашингтона й особисто Трампа викликає дедалі більше запитаньПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з грайливою кішкою за 43 секунди

05:28

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

05:10

Сильний фінансовий поштовх: чотири знаки зодіаку зроблять крок уперед 20 вересня

04:35

Як правильно казати – "дякую" чи "спасибі": відповідь здивуєВідео

Реклама
04:02

Що робити, якщо розлилася олія: лайфхак для швидкого прибирання

03:31

Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

03:06

Жерло Апокаліпсису: розкрито ймовірність вибуху чорної діри і названо терміни

02:31

"Ти в небезпеці": пісні Ніни Матвієнко накликали біду на дочку Тоню Матвієнко

01:44

У всьому і всюди: чотири знаки зодіаку, яким щастить від природи

01:23

Прорив у коханні та фінансах: яким ТОП-3 знакам пощастить в кінці вересня

00:45

Людям масово продають браковані нові iPhone 17: що з ними не так

19 вересня, п'ятниця
23:50

ЗСУ пішли в контрнаступ у Донецькій області: Сирський доповів про результати

23:09

Що робити, якщо електромобіль розрядився посеред дороги - найкращі порадиВідео

23:06

Що потрібно зробити з ковдрою та постіллю, щоб позбутися біди: прикмети 20 вересня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти