Вже не футбол: після дискваліфікації Мудрик готується до нової кар’єри в спорті

Ба більше, Михайло Мудрик навіть хоче представляти Україну на Олімпійських іграх.

Головне:

Допінговий скандал може кардинально змінити кар’єру Мудрика

Футболіст мріє про Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі

Український футболіст Михайло Мудрик, якого у квітні усунули від ігор через вживання допінгу, серйозно задумався про новий етап кар’єри, а саме, участь в Олімпійських іграх. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Наразі він тренується разом із національною командою з легкої атлетики, зокрема у спринтерських дисциплінах, під керівництвом колишніх олімпійських спортсменів.

За даними журналістів, Мудрик прагне потрапити до складу збірної України на літні Олімпійські ігри 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Його мета - виступити у бігових дисциплінах на короткі дистанції.

Чому кар’єра Мудрика опинилася під загрозою?

Нагадаємо, ще в 2023 році лондонський "Челсі" заплатив за трансфер українця зі "Шахтаря" 100 мільйонів євро. Тоді Михайло вважався одним із найталановитіших вінгерів Європи: у Лізі чемпіонів він демонстрував блискучу гру, а під час дебюту в АПЛ встановив рекорд швидкості - 36,67 км/год.

Однак у квітні його футбольна кар’єра опинилася під загрозою. Після допінг-тесту, проведеного у березні, Англійська футбольна асоціація виявила заборонену речовину у його пробі. Остаточного рішення щодо строків дискваліфікації ще немає, але поки Мудрик не має права виходити на поле.

У разі, якщо він вирішить остаточно перейти у легку атлетику, шлях до Олімпіади буде непростим. Йому доведеться виконати кваліфікаційні нормативи World Athletics та пройти український відбір у 2027 році.

Михайло Мудрик - останні новини

Нагадаємо, Главред раніше писав, що зимою 2024 у крові українського футболіста, який грає за лондонський "Челсі" Михайла Мудрика знайшли допінг. Про це повідомив футбольний клуб "Челсі" та сам гравець.

Також пояснювалося, що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено. повідомлялося, що Донецький футбольний клуб "Шахтар" може не отримати близько 30 мільйонів євро бонусів за трансфер Михайла Мудрика до лондонського "Челсі".

Про джерело: Marca MARCA — іспанська щоденна спортивна газета. Хоча футбол є їхнім головним напрямком, Marca також висвітлює інші види спорту, такі як баскетбол, теніс, мотоспорт та інші, пише Вікіпедія. Заснована 21 грудня 1938 року в Сан-Себастьяні як щотижнева газета. З 1942 року виходить щодня. Редакційна політика видання спрямована, в першу чергу, на освітлення футболу. Газета має близько 2300000 читачів, даний показник — найвищий серед друкованих ЗМІ в Іспанії.

