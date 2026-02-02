Важливі об'єкти росіян злетіли в повітря: подробиці потужних ударів ЗСУ по цілях РФ

В районі Курахівки Донецької області уражені два пункти управління противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ завдали удару по цілях РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

Нанесено серію результативних ударів по об'єктах противника

Зафіксовано ураження пунктів управління БПЛА РФ

Підрозділи Сил оборони в ніч на 2 лютого завдали серію результативних ударів по об'єктах противника.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, удари були нанесені по об'єктах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької та Запорізької областей України.

"У районі Курахівки (ВОТ Донецької області) уражені два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано ураження пунктів управління БПЛА противника в районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.

/ Інфографіка Главред

Аналітики про наслідки атак на об'єкти в РФ

За оцінкою Інституту вивчення війни, удари українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах дестабілізували ланцюжки поставок палива і призвели до подорожчання бензину всередині країни. Фахівці відзначають, що нестача пального підвищить витрати компаній і населення, а з часом може прискорити інфляційні процеси в Росії.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали ударів по ремонтній базі, пунктах управління БПЛА та інших військових об'єктах противника. Удари по росіянах відбулися на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також у Курській і Брянській областях.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

