У Харкові росіяни обстріляли ринок з людьми: є влучання та постраждалі

Війська армії країни-агресорки Росії вдень 2 лютого ударними безпілотниками обстріляли ринок у Харкові.
Повідомляється про влучання по ринку у Слобідському районі міста, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов.
Попередньо відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу.
"На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Главред писав, що У ніч на 2 лютого країна-агресорка Росія атакувала Черкаську область. Під прицілом цієї ночі опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є четверо травмованих.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили дроном неподалік службового автобуса одного із підприємств. Вже відомо про більше десятка загиблих.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вдень 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу було двоє постраждалих.
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
