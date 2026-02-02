У Харкові росіяни обстріляли ринок з людьми: є влучання та постраждалі

Повідомляється про влучання у Слобідському районі Харкова.

Росія вдарила дроном по одному з ринків Харкова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Війська армії країни-агресорки Росії вдень 2 лютого ударними безпілотниками обстріляли ринок у Харкові.

Повідомляється про влучання по ринку у Слобідському районі міста, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов.

Попередньо відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

"На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Главред писав, що У ніч на 2 лютого країна-агресорка Росія атакувала Черкаську область. Під прицілом цієї ночі опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є четверо травмованих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили дроном неподалік службового автобуса одного із підприємств. Вже відомо про більше десятка загиблих.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вдень 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу було двоє постраждалих.

Удар шахедами / Інфографика: Главред

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

